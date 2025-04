Mientras Mauro Icardi y la China Suárez siguen ocupando los principales titulares del espectáculo por sus conflictos, viejos vínculos y causas judiciales, la actriz sorprendió con una publicación en redes sociales que no pasó desapercibida. En medio del tenso contexto familiar que atraviesa el futbolista, la exCasi Ángeles eligió una postal familiar con sus tres hijos y un detalle en particular captó la atención de todos: la imagen fue compartida exactamente a las 11:11, un horario cargado de simbolismo en el universo espiritual y numerológico.

La China publicó una selfie rodeada de Rufina, Magnolia y Amancio, fruto de sus relaciones pasadas con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Pero más allá de la escena familiar, lo que más llamó la atención fue la hora del posteo, un momento que para muchos representa un “portal energético” ideal para manifestar deseos, enviar buena energía o proyectar intenciones. El número 11 es considerado un “número maestro” en numerología y su repetición amplifica su significado, asociado a la intuición, los nuevos comienzos y el despertar espiritual.

El gesto no fue leído como casualidad y fue asociado de inmediato el posteo con el delicado momento que atraviesa Mauro, quien en las próximas horas tendrá su primer encuentro supervisado con sus hijas menores, luego de varios intentos fallidos de reencuentro. Esta no es la primera vez que tanto él como Suárez comparten contenidos vinculados al “portal 11:11”. En noviembre pasado, ambos publicaron historias en Instagram con capturas de pantalla marcando el mismo horario, en momentos en que aún no confirmaban públicamente su vínculo. En ese entonces, las coincidencias despertaron rumores y alimentaron la versión de un acercamiento entre ellos que, según trascendió, habría sido uno de los motivos del distanciamiento entre el deportista y Wanda Nara.

Ahora, con el proceso judicial en marcha, el posteo volvió a generar ruido. El reencuentro con las niñas será en el Ministerio Público Tutelar, bajo las condiciones impuestas por la Justicia. Su abogada, Lara Piro, dialogó con Teleshow y confirmó el avance, aunque mantuvo la cautela: “Hasta que no las vea no quiero cantar victoria. Quizás tiene el cumpleaños de otra sobrina”, comentó con ironía, en alusión al cumpleaños de la hija mayor de Zaira Nara, que días atrás habría impedido una reunión ya pactada.

La primera tuvo lugar el pasado 8 de abril, cuando Nara llevó a sus hijas. Allí llevó a las menores para una primera sesión con psicólogas del Ministerio Público Tutelar, en el marco de un expediente cada vez más complejo, marcado por denuncias cruzadas, declaraciones judiciales, tensiones familiares y abogados enfrentados.

Ese mismo día también estaba pautada una audiencia con Icardi a primera hora de la mañana en la sede judicial de Beruti 3345, correspondiente a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, luego del polémico episodio en el Chateau Libertador, donde debía tratarse el hecho ante el juez a cargo. Desde entonces, las medidas de restricción y el acompañamiento terapéutico fueron clave para que el nuevo intento de revinculación se desarrolle en un espacio neutral y bajo observación profesional.

El encuentro entre Icardi y las nenas no será en un ambiente tradicional, sino en una sala especialmente acondicionada, con asistencia de psicólogos y terapia canina, un recurso utilizado en situaciones delicadas para generar un entorno más relajado. Los perros no serán los de las menores, sino parte del programa del Ministerio. Además, no está permitido el contacto a solas entre el padre y sus hijas, y serán necesarios varios encuentros supervisados antes de que puedan verse en un entorno natural, como una plaza o una salida.

En este contexto, la publicación de la China fue vista por muchos como un gesto de energía positiva, un guiño sutil en medio de un momento sensible para su expareja. Y una vez más, el reloj marcando las 11:11 vuelve a conectar a dos figuras que siguen generando repercusiones con cada movimiento.

Fuente: Teleshow