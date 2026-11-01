La música y la danza folklórica fueron protagonistas este sábado 31 de octubre en los Galpones del Puerto, donde se desarrolló la primera jornada del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027, sede Gualeguaychú. Solistas, dúos, conjuntos y parejas de baile presentaron sus propuestas ante el jurado, que al finalizar la competencia anunció a los 26 finalistas de la sede Gualeguaychú.

Por tercer año consecutivo, la ciudad recibe esta instancia clasificatoria, organizada por el Gobierno de Gualeguaychú a través de la Dirección de Cultura. La competencia reúne a artistas de diferentes puntos del país que buscan acceder a la instancia nacional del Pre Cosquín, prevista para enero de 2027 en la ciudad cordobesa.

En el rubro solista vocal, los finalistas fueron Rodrigo Ipperi, Ignacio Torres, César Cabeza y Paulina Lemes. En dúo vocal avanzaron Vera Minotti-Manuel Astorga, y Sin Fronteras, mientras que en solista instrumental fueron seleccionados Manuel Astorga y Exequiel Osvaldo Acosta. Por su parte, Guitarras Argentinas pasó a la siguiente instancia en conjunto instrumental. En conjunto vocal no se alcanzó el puntaje requerido para clasificar.

En canción inédita, las obras seleccionadas fueron Canción del viento, de Francisco Fernández; El ángel de las trincheras, de Agustin Aguiar- Rodigo Ipperi; y La sonrisa y el viento, de César Cabeza.

En las categorías de danza, las parejas de baile tradicional que accedieron a la final fueron Ibarrola-Torales, Díaz-Galván y Bilbao-Bilbao. En pareja de baile estilizada resultaron seleccionadas Torchi-Neme, Cipolla-Rivarola y Suárez-Aranzanz.

En solista de malambo femenino avanzó Cielo Pereyra, mientras que en solista de malambo masculino fueron elegidos Hernán Martínez, Gonzalo Silveira y Omar Ramírez. En conjunto de malambo femenino clasificó Viene Clareando y en conjunto de malambo masculino avanzó Viene Clareando.

Por último, en conjunto de baile folklórico, las propuestas seleccionadas fueron Esencia del Pago y Alas de Mi Patria.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado especializado integrado por Emanuel Ayala y Cristian Capurelli, en música, y Andrea Paula Russin y Mauro Gorosito, en danza. También participó Marina Méndez, veedora oficial del Pre Cosquín, encargada de supervisar el cumplimiento del reglamento de la competencia.

Durante la jornada estuvieron presentes Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano, y Luis Castillo, subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud.

La realización del certamen por tercer año consecutivo se vincula, además, con el convenio de hermandad firmado entre Gualeguaychú y Cosquín en marzo de 2025, que contempla el intercambio cultural, turístico y educativo entre ambas ciudades.

La competencia continuará este domingo 1 de noviembre, por la tarde, en los Galpones del Puerto, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada definitoria se conocerá a los artistas que representarán a la sede Gualeguaychú en la 55.ª edición del Pre Cosquín, que se desarrollará en enero de 2027 en Córdoba.