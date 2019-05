El Precio del Sexo Alrededor del Mundo 2019

El mundo de las Escort es muy bien pagado mundialmente. Este mercado ha generado alrededor de US$ 186,000 millones, lo cual claramente se ve que es un mercado bastante lucrativo, pero la verdadera pregunta es, ¿Cuánto ganan las mujeres que hacen posible? Las Escorts son el producto de venta, pero sus ganancias dependen de donde se encuentren y de lo que ofrezcan. Mayormente, las grandes sumas de dinero que esta empresa produce van dirigida a los creadores de estas empresas y no a sus servidoras, ya que son ellos los que ofrecen las condiciones ideales para que sus clientes puedan disfrutar. En general, una Escort cobrará todo lo que pueda por sus servicios. Una mujer convencional, jamás podrá cobrar lo mismo que una mujer hermosa y esbelta. Por razones obvias, una modelo magnífica como acompañante puede cobrar una prima. La belleza de una Escort se debe a su cuerpo y su rostro, estos puntos son indispensables. Hay muchas Escorts que tienen cuerpos hermosos, pero su rostro es promedio. El país de procedencia también cumple un factor fundamental y américa latina es ejemplo de ello. Ya que estos países esta profesión no es legal, así que todo se hace de manera clandestina, por lo que las ganancias de estas mujeres no son lucrativas. De acuerdo conChina, es uno de los países que más paga por los servicios de escorts, ellos generan alrededor de 73 mil millones de dólares anuales. Las mujeres asiáticas, además de ser hermosas, son muy complacientes y el trato que se les brinda a ellas por ofrecer sus servicios es como de la realeza. Las empresas de escorts las cuidan muy bien para que ellas se sientan cómodas con sus empleos. Ellas pueden ganar hasta 800 dólares una hora. Por lo que el día de trabajo de una Escort asiática, se puede remontar en 2000 a 3000 dólares por día, dependiendo del cliente que tengan. En Europa, ya el trabajo de las escorts es legal, así que las mujeres que ofrecen sus servicios lo hacen de manera libre y bajo su propia voluntad. En este caso, las empresas buscan cuidar muy bien a sus mujeres ya que ellas son las que generan millones de dólares de ganancias. Los clientes son mucho más lujosos y los espacios para brindar pacer son mucho más elegantes. Por ejemplo en España, Alemania, entre otros, generan de 18 mil a 26 mil millones de dólares anuales y sus escorts son capaces de ganar de 5 a 10 millones de dólares anuales por sus servicios. Los países sudamericanos no ofrecen muchos beneficios a sus mujeres, ya que más bien las tratan como unas esclavas. En estos países como Colombia, Chile, Venezuela, Perú las mujeres son mal tratadas. La calidad de vida de ellas es muy precaria y muchas veces viven encerradas en casas sin poder salir y en algunos casos sin documentos, ya que se los quitan para que no tengan manera de ser reconocidas. Existen otros países de américa latina en donde el servicio de escorts es bien pagado, como Brasil y Argentina, estos países se parecen más a servicios europeos o americanos. De acuerdo con una información suministrada por Pasionprepagos , las mujeres cobran alrededor de 300 dólares la hora y son tratadas con dignidad y respeto. El buen servicio que presta una Escort, se debe más al buen trato que ellas reciben. Podemos ver qué un Escort en países primermundistas son más vistas y tratadas como damas de compañía, a diferencia de países tercermundistas que tratan a sus escorts como prostitutas. Aquí podemos ver que todo se debe a la visión con que una empresa trata a sus mujeres más que como los hombres que solicitan de sus servicios las traten. Mientras sus jefes le ofrezcan un buen servicio van a tener mujeres mucho más dispuestas a hacer su trabajo, pero cuando son tratadas más como esclavas, el servicio que ellas ofrecen jamás se comparará con el de un Escort que recibe un buen trato. Todo esto también se debe a como un país va tratando de la legalización de la prostitución, ya que no es lo mismo que una mujer sienta que esa es su profesión a que se sienta obligada a hacer ese trabajo porque no tiene otra alternativa.