El presente de la educación, la escuela y la familia, y sus comienzos: Oscar Ávila en 10 frases

“El otro día salió el informe que indicaba una deserción escolar de 14 alumnos por día en el nivel secundario, y es verdad, además de que también se da en todos los niveles en menor medida. Pero en mi opinión hay muchos factores que inciden en eso. Mucho se ha hablado, he escuchado a muchos gobiernos hablar sobre la participación de los padres, y creo que los padres deben tener un rol activo en este caso. Un rol más activo y articulado entre los padres y los docentes., y entre todos construir un modelo educación que nos ayude a salir de esta crisis”.

EL ROL DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN

“Yo creo que en algunas oportunidades los padres dejan a los chicos en la escuela para que otro se haga cargo. Otros nos dicen que le enseñan las cosas de manera diferente a como me la enseñaron a mí, entonces no lo puedo ayudar”.

LA METODOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN

“No hay que inhibirlos a los niños, y si hicieron un razonamiento diferente al maestro, no hay que censurarlo. Ahora es diferente porque el niño puede hacer el camino que quiera para llegar al resultado”.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA

“A veces el docente no tienen las herramientas para aggiornarse y los chicos terminan superando a los maestros en cuestiones tecnológicas. El acceso del celular a la institución escolar tiene que ser conversado, regulado, pero permitido”.

SUS COMIENZOS EN LA DOCENCIA

“Por consejo de un amigo me puse estudiar para ser maestro, y cuando me fui a trabajar a Formosa me enganché con mi profesión, me enganchó desde lo humano, desde los vínculos que pude generar con la gente y la sociedad a partir de ese momento”.

LA PASIÓN DE LOS DOCENTES

“Creo que la mayoría de los maestros jamás renegaría de su profesión, son apasionados, y aman lo que hacen”.

LA FIGURA DEL MAESTRO Y EL RESPETO A LA AUTORIDAD

“Mirás a los docentes y te das cuenta que hay una desvalorización en general del rol del maestro, y no sólo desde lo económico, sino como figura de autoridad. ¿Cuántos padres se sientan a hablar con el maestro para mejorar algo? No muchos. Los planteos de los padres cambiaron un montón con los años. Mi papá decía siempre decía que “el maestro siempre sabe lo que hace”, y hoy no es así. La relación siempre fue una relación de confianza, orden y respeto, pero hoy no es así. Hay un cuestionamiento constante, y lamentablemente se hizo rutina la noticia de que un padre golpeó a un docente. En eso se tienen que poner a trabajar la comunidad en general, no sólo la educativa. El docente antes tenía un mandato distinto al que tiene hoy”.

EL PARO COMO MEDIDA DE FUERZA

“Sabemos que el paro es una medida de fuerza recurrente, pero llegamos a ella cuando agotamos todas las instancias previas de conversación y vemos que no nos han escuchado. Muchas veces hemos conformado mesas en julio para comenzar a conversar el aumento que se dará el año siguiente, pero casi nunca nos escuchan. Es entonces cuando el gremio y los compañeros deciden ir a un paro”.

DIFERENCIA ENTRE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

“Falta mucho por hacer y hay que ponerse a trabajar para poner a la par a todos los alumnos, desde el jardín al final del secundario, porque todos deben tener las herramientas necesarias para acceder al nivel universitario. Tenemos que articular las herramientas para que ningún chico llegue con desventaja al nivel superior”.

¿QUÉ NOTA LE PUSO A LA EDUCACIÓN?

“Si tengo que hacerlo como docente, le pondría un ocho a la educación pública de la provincia de Entre Ríos. Aún falta mucho para construir, tanto desde la comunidad docente, el estado y la familia. En esos dos puntos que faltan tenemos que articular estos puntos que nos falta pulir y colaborar entre todos nosotros para conseguir esto que nos está faltando”.