El presidente de Boca aseguró que fueron eliminados "adrede" de la Libertadores

Copa Libertadores

“Los jugadores también son seres humanos, tendríamos que estar jugando finales, semifinales, pero fuimos perjudicados en los dos partidos”.

“Boca es una institución que está organizada, fue con sus jugadores, con sus médicos, si uno le busca el pelo al huevo, lo va a encontrar. La noche anterior en Brasil fue una cosa increíble, los petardos, hay otros equipos que no le hacen eso. El maltrato de los policías también está mal”.

“Boca era el campeón. El equipo a sacar era el Mineiro, y estoy convencido que fuimos superior al Mineiro y que merecíamos estar en las fases finales”.

"El hilo se cortó por lo más finito. Solo se conocieron parte del video que quisieron mostrar. Las agresiones empezaron en el campo. Fueron estafados en 2 oportunidades. En La Bombonera y en Brasil. Boca debería estar en Semifinales".

“Yo creo que a Boca lo sacaron de la Copa Libertadores adrede, porque era campeón. Era el equipo a vencer, con Flamengo y Palmeiras. Boca fue superior a Atlético Mineiro”.

Román y el Consejo de Fútbol

"Hablo todos los días con Román, sobre todos los temas. Ahora quieren dividir lo que pasa en Ezeiza con lo que pasa en Brandsen 805".

"Yo soy responsable en su totalidad. Cuando le echan la culpa de las cosas al Consejo de Fútbol, yo también soy culpable. Todos los que estamos en la conducción de Boca, queremos que la pelotita entre, no que no entre”.

“La responsabilidad es mía en todo, por eso soy el Presidente. Sería muy fácil sacarme la responsabilidad de encima, porque le pegan todos al Consejo, pero yo no soy así”.

“Román viene al club, yo voy a Ezeiza. Algo se creó sobre esta situación, pero no existe. Los ex jugadores sienten al club como algo muy importante, entonces exigen a los jugadores como lo que hicieron ellos”.

“Lo de Chelo Delgado no es cierto, no se lleva comisiones de nada. El hermano de Roman si trabaja en Boca, al igual que el hijo de Bermúdez. Desde que estamos en la conducción del club, con ese chico, bajamos el 50% de los gastos de comida que hacíamos antes, y eso lo hizo el hijo de Bermúdez. El hermano de Riquelme esta todo el día trabajando con el tema de futbol, cancha, vestuarios, lavanderías, etc”.

La salida de Russo

“Se protegió a Miguel, todos decían que Miguel ya no tenía que seguir y bueno, se lo tomó la decisión y se lo protegió. Russo tiene personalidad, No le podés armar el equipo".

"Con Russo tengo cariño y aprecio. Las decisiones las tomamos en conjunto. Si no estoy de acuerdo, se están haciendo las cosas mal. Boca está en Brandsen 805 y su actividad deportiva está ahí y en Ezeiza".

“Con Miguel hable yo. Nosotros hablamos en la intimidad, Miguel es un ser humano excepcional. Se habló lo que se tiene que hablar”.

Bombonera

“Conmigo como presidente, la cancha no se mueve de ahí, lo que si se podría hacer es la Bombonera 360. La Bombonera de ahí no se mueve. Se va a ampliar”.

“Queremos el público en la cancha. La Bombonera sin su público no es La Bombonera. No vamos a levantar la cancha hasta diciembre, así que el público podrá ir a nuestra cancha”.

“Boca está en condiciones excelentes económicas gracias a sus socios y sus hinchas. Estamos muy bien económicamente, nos permite tener nuestros empleados al día, las obras que hacemos. Nosotros tenemos un presupuesto que no tenemos ningún tipo de problema, no como otros equipos”.

El equipo

"La camiseta de Boca pesa y los jugadores se deben adaptar. Tenemos que lograr un equipo, y al equipo lo vamos a lograr, que no te quepa la menor duda”.

“No me gusta como juega el equipo. Nosotros con Miguel hemos tenido partidos espectaculares, pero sin embargo, son momentos, son tiempos. Estoy más que convencido que vamos a lograr más cosas, mas resultados y más campeonatos”.

"Boca tiene el mejor plantel de Argentina y de muchos otros países. Pero hay que darle tiempo. Hay que ver también el contexto de país donde estamos, donde se paralizó la economía, se paralizó todo".

Villa y Cardona

“Nadie sabe porque Cardona volvió a Colombia, hay que saber si volvió por algo puntual o no, los jugadores son seres humanos. Él hablo con los compañeros, con el tecnico y con nosotros, los problemas personales hay que tenerlos en cuenta y entenderlos”.

“Nosotros tenemos que cuidar el patrimonio del club. Todos hablan de plata por Villa pero no saben cómo se licua la plata, de 7 millones de dólares te quedan 4 por la conversión”.

Pergolini

“Yo con Mario Pergolini tengo muy buena relación. Con mucha de las cosas que dice no estoy de acuerdo, porque tuvo la oportunidad de decirla cuando estábamos adentro del club. Yo tengo buena relación, pero lo podía decir cuando era parte. Es importante que de Boca se hable. No me gusta que se hable mal, pero es Mario, con sus buenas y con sus malas”.

Política

“Nosotros ganamos una elección, pero también hay gente que quiere volver al club y tiene otros intereses. A mí no me hace daño que digan que Riquelme es el presidente, porque él fue mi ídolo también, no es un NN, y cuando hablamos en la campaña, sabíamos que íbamos a hacer esto”.

“Lo que se hace contra Boca es un ataque político. Boca es un sentimiento, no es otra cosa. Cuando quieren dividir algo que no se divide, ahí esta el error, Boca es una sola cosa. Yo me comprometí con la gente. Jamás pensé en renunciar. Todos los días en Boca hay un rumor distinto”.

“Nosotros recibimos un club que habían cambiado documentos, que se habían vendido a futuro. Gracias a nuestros socios, el club está en las condiciones que esta, y también gracias a los sponsors que nos acompañan”.

“Hay que ordenar todo el futbol argentino, nosotros no podemos jugar con la cantidad de equipos que jugamos, no sabemos las fechas de cuándo se va a jugar y etc”.

“Todo los hinchas valoran los campeonatos, pero quiero ganar la Séptima y ampliar La Bombonera. Eso es lo que quiere todo hincha”.

Tevez

“Nosotros lo tenemos como un ídolo de Boca. Tan así que se retira en La Bombonera. Nosotros pensamos en Tevez jugador, después si le interesa meterse en la política, problema de él, está en todo su derecho”.

“Me parece bárbaro que esté involucrado en otra faceta política. Román le ofreció el club para que siga trabajando acá. Veni a trabajar al club le dijo Riquelme”.

“Si Tevez viene a Boca, tiene un lugar en Boca. El elegirá en que lugar se siente más cómodo”.