El papa León XIV recibió en El Vaticano al presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, en la antesala de lo que será el primer viaje apostólico del Sumo Pontífice a la Argentina en noviembre.

Durante la audiencia general, el empresario le entregó un informe que detalla las principales urgencias, desafíos económicos y propuestas del sector productivo nacional.

El reporte sintetiza la situación relevada a través de cientos de cámaras y federaciones de todo el país. En el plano económico, el documento valora los avances en estabilidad y baja inflacionaria logrados por el Gobierno, pero advierte sobre dificultades persistentes como la caída del consumo interno, la alta carga fiscal y la escasez de crédito productivo.

Para impulsar el empleo y el desarrollo, la entidad propuso una agenda basada en cinco puntos centrales: formalización laboral, capacitación conjunta con sindicatos y universidades, financiamiento estratégico, obras de infraestructura regional y la consolidación de espacios de diálogo social.

Sobre el final de la audiencia, Diab valoró la doctrina social de la Iglesia y destacó la necesidad de reglas claras y previsibilidad para el sector.

Un mapa argentino, el regalo para el León XIV

Como gesto institucional, CAME, que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, manifestó su adhesión a la encíclica papal Magnífica Humanitas y le obsequió al Sumo Pontífice un mapa argentino elaborado con tierra de todas las provincias del país.

“Las pymes somos la voz federal de la producción nacional. No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, destacó Diab.

Fuente: Noticias Argentinas