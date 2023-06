“Él está en los medios y sabe cómo manejarse, pero acá lo importante es lo que está documentado y firmado por todas las partes, con un plan de pago, y que dos de esas cuotas no fueron abonadas”, sostuvo el presidente de la Comisión del Carnaval acerca de la acusación de Alejandro Cupitó.

Lucio Benítez agregó que “durante los dos meses del carnaval nunca nos notificaron nada, y ellos venían todos los fines de semana a Gualeguaychú. Resulta raro que todas estas cuestiones surgen a partir de que intimamos el pago de la deuda”, aseveró.

“La carta documento la envió Cupitó en términos personales, no la productora. El texto está muy confuso, no está claro lo que reclama. Pero si amerita nos sentaremos a dialogar, lo importante es que el dinero que deben no es de la comisión del Carnaval, sino de los clubes, que atraviesan una situación compleja por la economía del país”, expresó.

Acerca de un supuesto “maltrato” que acusó Cupitó, aclaró que “no hubo ningún maltrato en las reuniones de la comisión del Carnaval, si había diferencias en cuanto a cuestiones de la organización del evento”, y remarcó que “a mí me llama la atención que cuando le mandábamos mensajes o los llamábamos nos decían si tal día va a estar la plata, pero cuando los intimamos a través de una carta documento y lo hacemos público resulta que ahora hubo incumplimientos según ellos por parte de la comisión, es raro”.

Con respecto a la deuda de la productora, marcó que “si la intimación no surge efecto se seguirán los pasos legales como con cualquier contrato que no se cumple. Se haría una mediación obligatoria previo a realizar una demanda por incumplimiento, donde un mediador citará a las partes y se intentará mediar el problema, y si no se resuelve se puede ir a juicio”.

“Haciendo mea culpa fue nuestro error confiar en hacer un contrato sin pedir un aval, por eso con la nueva productora que firmó lo hicimos”, expresó, y confirmó que “ya se definió que será una productora con gente de la ciudad, encabezada por Sebastián Carbone. En los próximos días se firmará el contrato”.

La denuncia contra la productora de Cupitó y Venencio

Recordemos que la Comisión del Carnaval del País hizo pública la denuncia a través de un comunicado, en el cual dieron a conocer que “durante la última temporada del Carnaval del País, el pasado verano, Alejandro Cupitó y Facundo Venencio tenían a su cargo la gestión y promoción del mayor evento teatral a cielo abierto de la Argentina, noticia que fue ampliamente promocionada cuando, en agosto de 2022, se celebró el acuerdo. Es más, en el mes de diciembre, ambos se subieron al escenario junto a Flavio Mendoza en lo que fue el show del lanzamiento oficial del Carnaval. Pero, los productores de eventos, artistas y obras teatrales no cumplieron con el acuerdo firmado y deben más de 14 millones de pesos”.

“La Asociación Civil Comisión del Carnaval del País envío una Carta Documento intimando a la productora de Cupito y Venencio ya que debían abonar, con plazo límite el 1º de febrero y el 1º de marzo, las cuotas acordadas por la suma de $ 7.300.000 cada una”, precisaron en su momento.