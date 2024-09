La victoria de Boca sobre Talleres de Córdoba por penales en los octavos de final de la Copa Argentina desató una intensa polémica debido a los reclamos del club cordobés sobre el arbitraje de Andrés Merlos. La controversia se incrementó tras un incidente entre el árbitro y Andrés Fassi, presidente de Talleres, quien acusó a Merlos de agredirlo físicamente. Por su parte, Merlos alegó que Fassi y sus custodios lo increparon "armados".

El incidente y las versiones enfrentadas

Todo comenzó al finalizar el encuentro, cuando los dirigentes de Talleres, encabezados por Fassi, bajaron del palco y se dirigieron hacia los vestuarios para reclamar a Merlos por la jugada polémica que derivó en el primer gol de Boca, donde la pelota parecía haber salido del campo de juego antes del tanto de Brian Aguirre. Según Fassi, “decidí ir a preguntarle a Merlos por qué en reiteradas ocasiones perjudica a Talleres”, y añadió que durante unos minutos solo le insistió: “Vine a hablar, explícanos por qué sigues perjudicando a Talleres”.

El presidente del club cordobés amplió su versión de los hechos en una conferencia de prensa: "Cuando yo le reclamo, el señor Merlos me empieza a gritar. Y me dice ‘vení, acompañame a mi vestuario’. Él se pone en una forma totalmente irracional y sacada... Lo lograron meter al vestuario. Se ve que lo ingresan al vestuario, él vuelve a salir... viene directamente a buscarme y me pegó una trompada en el pómulo derecho". Además, acusó a Merlos de propinarle "una patada al hígado" a Hugo Gatti, vicepresidente de Talleres, tras recriminarle la agresión.

Merlos, por su parte, presentó una denuncia online en la que afirmó que Fassi y sus acompañantes lo habían increpado de manera violenta, sugiriendo que había armas de fuego involucradas en el incidente. Esta denuncia fue refutada por Fassi, quien señaló: “Esta pantomima del señor Merlos es para activar esta situación... Imagínense si un policía veía un arma, si nadie hubiera actuado”. Además, enfatizó que "no había guardaespaldas" y que "la policía nos preguntó cómo fueron los hechos... Vino la policía, requisó a todos... una vergüenza total".

Críticas a la AFA y a la programación del partido

Fassi no solo apuntó contra Merlos, sino también contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, cuestionando la programación del partido en fecha FIFA: “Talleres no tendría que haber jugado el 7 de septiembre... se nos obliga, sin consenso y sin estar de acuerdo, a jugar el 7 de septiembre sin siete jugadores”. Además, criticó duramente a ciertos árbitros que, según él, actúan de manera servil bajo el mando de Tapia y Federico Beligoy: “Hay cuatro o cinco árbitros serviles... que lamentablemente empañan ese 85% de arbitraje honesto”.

En un mensaje directo a Tapia, Fassi reclamó: "Te he pedido juntarme más de un año y medio... no me recibiste un lunes ni un martes y el miércoles me volví a Córdoba". También expresó su molestia con Beligoy: “A partir de sentirnos perjudicados, hacen la designación de Andrés Merlos. Un árbitro que hace más de tres años que perjudica a Talleres”.

El video del escándalo

🚨 EXCLUSIVO: EL MOMENTO EN EL QUE FASSI ENCARÓ A MERLOS EN LA PUERTA DEL VESTUARIO Y LA PIÑA DEL ÁRBITRO 🚨



Así se dio el cruce entre el presidente de #Talleres y el juez, el pasado sábado en Mendoza, tras la derrota de la T en los penales ante #Boca. #CopaArgenitnaEnTyCSports pic.twitter.com/kvT59UeX4a — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2024

En las últimas horas, se difundió un video del altercado entre Fassi y Merlos que muestra un tumulto en el que se escuchan gritos, y se observa a una persona en el piso mientras otra retrocede aparentemente por un golpe de puño. Este video, junto con otras pruebas de las cámaras de seguridad del estadio, podría llevar al Tribunal de Ética de la AFA a abrir un expediente para sancionar a las partes implicadas.

Fassi, además, anticipó que tomará acciones legales contra Merlos por la supuesta agresión, dejando en claro que la controversia lejos está de haberse resuelto y que las repercusiones podrían tener un alcance mayor en el ámbito del fútbol argentino.

(Infobae y TyC Sports)