El Presidente Fernández solo, en el momento más difícil de su gobierno

Las medidas que anunció el Presidente abrieron una crisis política. No sólo por la soledad en la que lo dejaron los gobernadores sino por el enfrentamiento abierto con Rodríguez Larreta. ¿Era necesario? No parece porque hasta la medida de las clases presenciales, a la postre la que más impacto provocó, podría haberse consensuado. "La decisión la tomé yo solo, me hago cargo", lanzó el mandatario desafiante el jueves cuando le preguntaron.