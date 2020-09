El presidente de la cámara de Diputados, también con coronavirus

"Buenas noches. Recién recibí la confirmación de que el resultado dio positivo en Covid-19. Afortunadamente me siento muy bien, sin síntomas y cumpliendo con las recomendaciones de los especialistas", informó el legislador a través de sus redes sociales.

"Hemos aprendido en estos meses que esta enfermedad es un enemigo silencioso que atenta contra nosotros sin esperarlo. Hoy me toca hablar del coronavirus en primera persona, por eso quiero pedirles que cumplamos con el aislamiento, con las normas de prevención y sobretodo con la obligación de cuidarnos los unos a los otros", reflexionó.

Agregó que "No existe otro remedio, la única vacuna hasta el momento es la solidaridad de cuidarnos y quedarnos en casa para proteger a los que queremos y a toda la comunidad", y aclaró que "por cumplimiento de mis funciones como presidente de la Cámara de Diputados he estado en Parana desde hace 20 días porque es una obligación indelegable y que no se verá resentida en estos días, sino por el contrario, redoblaré esfuerzos para seguir representando a mis pares y a las entrerrianas y entrerrianos cumpliendo con el aislamiento obligatorio".

"Agradezco los mensajes de apoyo y acompañamiento en este momento.¡Abrazos para todas y todos!", concluyó Giano.