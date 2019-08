El presidente de la UCR dijo que no forma parte del Gobierno: "Las decisiones las tomó Macri"

Respecto del llamado de Macri a Fernández, en una entrevista telefónica en América TV, Cornejo aseguró que "el Presidente (estuvo) bien ayer tomando contacto con Alberto Fernández". "Es cierto que ha sido solo una elección de PASO en la que se han elegido candidatos. También es cierto que la contundenciade un resultado adverso hace que el Gobierno tenga la botonera oficial, pero el poder político tiene un alto grado de simbolismo y Alberto Fernández también tiene poder hoy en día en la Argentina", detalló.

En esa línea, consideró que el Gobierno tiene que "acordar con él (por Fernández) una gobernabilidad económica, entre otras cosas para que los ciudadanos voten en libertad y no condicionados solamente por la crisis económica, sino reflexionando sobre su voto. Ningún resultado es irreversible. Si no hay un acuerdo de gobernabilidad económica, van a perder los argentinos".

Consultado sobre qué implicaría ese eventual acuerdo, el gobernador de Mendoza dijo que "'poder político' es también dar opiniones que tengan influencia sobre los mercados y operadores bursátiles; qué hacer con el acuerdo con el FMI; o si pagar o no pagar la deuda. Son opiniones de alguien que tiene chances. Y no me diga que dar opiniones no tiene poder político. Si da opiniones Alberto Fernández, que es el candidato del principal partido de oposición, que es el que más votos sacó en las PASO… dar opiniones no es un tema menor".

Alfredo Cornejo, Mauricio Macri y Guillermo Dietrich

"Hay que ver cuál es el programa económico que tiene Alberto Fernández, y tiene que conversar con el equipo económico de Macri. Fernández también tiene responsabilidad en estos tres meses que restan de mandato de Macri", agregó Cornejo.

A continuación, el conductor Antonio Laje retrucó que "la responsabilidad es exclusiva del Gobierno", a lo que el presidente de la UCR respondió: "En esta coyuntura, (el poder) no es exclusivo de Mauricio Macri. Discrepo con vos, está saliendo tu opinión. Decir que Alberto Fernández no tiene ninguna influencia en el devenir de la economía me parece un absurdo".

En esta instancia, el titular de uno de los partidos que integran la alianza Juntos por el Cambio levantó el tono y sostuvo: "El poder político de emitir decretos y resoluciones lo tiene el Gobierno, el Presidente y sus ministros. El poder simbólico está repartido entre el que está gobernando y el que ganó las PASO el domingo pasado, no me digas que no".

Laje lo interrumpió y le dijo: "Usted, que es miembro del Gobierno, está planteando un cogobierno entre Macri y Fernández". "Yo no soy miembro de este Gobierno. No tengo ninguna influencia sobre Macri. Yo doy opinión, pero no emito los decretos. El poder simbólico que tiene alguien que sacó el 47% de los votos lo hace corresponsable en lo que resta del mandato de Macri, pero en un porcentaje inferior al de Macri".

A continuación, consultado respecto de si la UCR tiene influencia en las decisiones del Presidente, Cornejo dijo que "la historia de estos tres años y pico es que la mayoría de las decisiones las tomó el Presidente en soledad. En forma privada y pública, Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) y yo le recomendamosadelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en 2017 le llevamos la propuesta de acordar un paquete de leyes con el peronismo que estaba dividido, antes de las PASO les propusimos que se suspendieran, en el tema tarifaspropusimos un rebalanceo que diera vuelta el esquema. Hemos tenido posiciones públicas".

"Por qué no miramos lo que hizo Brasil. Henrique Cardozo y Lula acordaron en pleno proceso electoral un paquete de medidas. Por qué en Chile tanto la derecha como la centroizquierda acuerdan qué van a hacer con la economía, con el Banco Central, la tasa de interés", destacó, al tiempo que concluyó que "alguna vez tendremos que tener un modelo de desarrollo de la Argentina consensuado".