El Presidente promulgará la ley del aborto legal en el Museo del Bicentenario

La noticia la confirmó la senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, una de las comisiones que dictaminó sobre la ley del aborto en la cámara alta, a través de sus redes sociales. “Acabo de recibir el llamado de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para invitarme al acto de promulgación de la ley IVE el jueves en el Museo del Bicentenario. Lamento no poder ir dado que soy persona de riesgo y me estoy cuidando, pero celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades. Respeto a quienes no están de acuerdo pero considero que es este un gran avance para la Argentina”, manifestó la funcionaria.

La ceremonia está prevista para las 18:30 y reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, además de legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional, entre ellos la mencionada Goméz Alcorta, quien tuvo un rol clave en la iniciativa del Poder Ejecutivo.

La ley 27.610 estuvo a cargo de Gómez Alcorta junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, y este jueves cumple 10 días hábiles desde que fue sancionada en el Senado, es decir, el plazo máximo establecido para que sea publicada en el Boletín Oficial. Una vez que eso suceda, restan ocho días par que su cumplimiento sea obligatorio en todo el país.

Con la promulgación de la normativa se conocerán los acuerdos entre los legisladores “verdes” y los “celestes”. Para que fuera aprobada, el oficialismo negoció con los sectores que se oponían a la ley, pero las resoluciones no fueron plasmadas en el texto final para evitar que la iniciativa volviera a la Cámara de Diputados. Durante el debate, el oficialismo informó que se vetarían dos artículos de la ley: el 4 inc. b y el 16. Según lo informado, se eliminará la palabra “integral” cuando se refiere a la causal de salud que inhabilita el acceso al aborto luego de transcurrido el plazo de 14 semanas de gestación.

En el acto, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como el plan “de los Mil Días”, que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre pasado, poco después de haber votado el aborto legal. El mismo establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez al año- para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años.

El objetivo de esta ley apunta a afianzar el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad para los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, así como mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.

Después de que el Senado sancionara el aborto legal, el ministro de Salud, Ginés González García, manifestó su felicidad pero trató de bajar el nivel de euforia de quienes apoyaban el proyecto. “Creo que tenemos por delante un gran desafío. Esto no va a ser fácil de aplicar por lo que pasó con lo que ya está aprobado, que es la interrupción legal (del embarazo), que tiene incluso hasta fallos de la Corte. No es lo mismo la aplicación en cada lugar del país. Ahora hay que meterle mucho, mucho esfuerzo y voluntad”, dijo el funcionario en Radio Con Vos.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en la madrugada del 30 de diciembre después de una larga discusión en el Senado y del visto bueno de la Cámara de Diputados a inicios de diciembre. La votación en la cámara alta, que se preveía reñida, quedó al final en 38 votos positivos, 29 negativos y una abstención, por lo que el aborto quedó legalizado en el segundo intento en el que el proyecto llegó al Parlamento, tras su fracaso en 2018.