El Presidente realizará un anuncio en Casa Rosada junto al ministro de Salud

La cita será a las 11, en el salón de conferencias de la Casa Rosada. Y se especula que podría tratarse de un anuncio demorado, el del acuerdo con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik-V, que desarrolla el Instituto Gamaleya. Pero nadie quiso confirmarlo. Solo trascendió que se trata de un anuncio del área de salud, que es una buena noticia.

Después del tuit que Alberto Fernández posteó hoy a las 9 am en conmemoración de su primer año de Gobierno (“Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas”), la primera actividad presidencial será esa conferencia de prensa con González García.

“Todo es atípico en la Presidencia de Alberto (Fernández). Su llegada a la candidatura, su rol en una coalición que no maneja, sus intentos por equilibrar los roles adentro del Gobierno para que cada uno se sienta parte. Después vino la pandemia, un subibaja fenomenal imposible de prever en la peor de las pesadillas. Para algunos puede parecer poco, pero si yo fuera él estaría bastante conforme”. Quien habló con Infobae es un amigo del Presidente que es funcionario, aunque no lo vea tan seguido, porque tiene una responsabilidad lejana al día a día. Y agregó algo más: “Claro que él imaginó otra cosa, pero ¿a quién no le pasó lo mismo?”.

Lo concreto es que hoy, cuando se cumple el primer aniversario de su Gobierno, el Presidente no tiene previsto compartir ninguna escena con quien le facilitó su ascenso al poder. Y cómo vive la particular circunstancia es uno de los secretos mejor guardados en los despachos de la Casa Rosada. “No comment”, es la única respuesta que repiten, medio en chiste, medio en serio, buscando proteger la intimidad presidencial en un asunto donde nadie se anima a inventar.

Sí pudo conocerse la agenda presidencial para el día, a tono con la impronta de lo que fue su año de gestión. En rigor, Alberto empezó la puesta en escena ayer, presentando las 30 obras públicas que ya terminó a pesar de las circunstancias tan adversas en las que le tocó gobernar. Lo hizo rodeado del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, un trío con el que se siente seguro.

Iba a continuar hoy a las 10.30 con la recorrida que tenía prevista por la planta del laboratorio MAbxience, donde ya se está produciendo el principio activo de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, pero finalmente decidió posponerlo para otro día y realizar la conferencia de prensa de hoy.

El anuncio del acuerdo que tejió el empresario Hugo Sigman también fue realizado por el propio Presidente, acompañado por el ministro González García. Y, en ese momento, se dijo que “estará disponible para el primer semestre del 2021″, aunque a partir de entonces siempre se buscó dar optimismo a la opinión pública adelantando los tiempos, lo que en general provocó más confusión que otra cosa.

Al mediodía, el Presidente estará inaugurando la Casa de los Premio Nobel Latinoamericanos, con la presencia del Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y de Alberto Barbieri, rector de la UBA, entidad que ideó el espacio y se ocupará de la administración del espacio que funcionará en la sede original de SERPAJ, en San Telmo. Será algo así como una Casa Museo que funcionará en México 479, un predio construido en 1875, que será puesto en valor para destacar la trayectoria de los argentinos que fueron formados por la UBA y reconocidos por la Academia del Nobel.

Después del almuerzo, que en principio solo compartirá con su equipo más estrecho, recibirá el informe final no vinculante del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, también conocido por “Comisión Beraldi”, por el nombre de uno de sus integrantes, el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi.

A las 17, por último, entregará en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (Ex ESMA) los premios Azucena Villaflor de Devicenti a la trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos, que no fueron entregados entre 2015 y 2020, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de un galardón que fue creado por Néstor Kirchner en el 2003 y cuya primera edición se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el 2004.

Alberto Fernández tiene muy presente esa primera entrega, que se realizó el 10 de diciembre de 2004, cuando el ex presidente dijo que “no se termina en una gestión el tiempo de la historia, vamos construyendo escalones con aciertos, errores, virtudes y equívocos, pero lo importante es ir construyendo esa escalera ascendente” y aseguró hablar “sin ningún tipo de rencor, ni odios, ni venganzas”.

Como se adelantó, todo indicaría que la Vicepresidenta será la gran ausente de esta serie de actos. Ella ya habló con la carta que hizo pública ayer, donde puso una foto del día de la asunción donde Alberto y ella están frente a la Casa Rosada, aunque no lo menciona y valora su esfuerzo. Tampoco lo critica. Su foco es la crítica a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, preocupada por su propia situación judicial.

“No vean fantasmas, le dejó el protagonismo del 10 de diciembre a Alberto”, puntualizó un diputado de la Nación que conoce a ambos. Un dato curioso es que Cristina parece que le gusta ser protagonista los 9 de diciembre, como el día que se hizo calabaza y le dejó el escenario a Mauricio Macri.