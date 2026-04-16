En la mañana de este jueves se realizó la autopsia en la Morgue Judicial del Cementerio Norte, al cuerpo del interno Miguel Ángel Magallán, por orden de la fiscal Martina Cedrés para despejar cualquier hipótesis en torno al deceso.

El médico forense del Poder Judicial de la jurisdicción Gualeguaychú, Marcelo Benetti, no encontró anomalías en las placas de cráneo y tórax, y se confirmó que el fallecimiento se debió a una descompensación cardíaca por su cuadro de obesidad mórbida e hipertensión arterial.

Magallán tenía 42 años, era nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, soltero y había sido empleado municipal.

Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores.