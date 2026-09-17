El Presupuesto 2027 prevé la rehabilitación de la Ruta 136 hasta el puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos
La provincia está 14º en el ranking nacional de presupuesto para obra pública que envió el Gobierno al Congreso. Nuestra ciudad sería beneficiada con la reparación de la ruta que concecta con Uruguay.
El proyecto de ley de presupuesto 2027 que el gobierno nacional envió al Congreso contempla una serie de partidas de inversión en infraestructura y financiamiento de obras públicas para Entre Ríos, que ocupa el puesto 14 entre todas las provincias del país y recibiría apenas el 1,78% del monto total a nivel nacional.
Dentro del detalle de proyectos de inversión a los que accedió AHORA, la Dirección Nacional de Vialidad incluye diversas obras viales clave con partidas asignadas específicamente para el año 2027.
El monto de mayor volumen corresponde a mantenimiento y reparación de obras de arte en rutas y caminos de Entre Ríos por $2.260 millones.
Obras de Seguridad de Vialidad recibirían $1.598 millones, Adquisición de Maquinarias y Equipos $1.374 millones y
Obras de Mantenimiento en Distrito Entre Ríos, $764 millones.
Se suman otras obras de infraestructura destacadas en la provincia:
- Ruta Nacional 12: tramo Galarza – Ruta provincial 32, $6.154 millones
- Ruta Nacional 18: tramo II por $934 millones y corredor Paraná-Concordia, $649 millones
- Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº 136 al puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, $471 millones
- Vinculación de la Ruta Nacional 12 con la Av. Circunvalación de Paraná, $291 millones
También figuran la Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales en Villaguay por $5.606 millones y la Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Paraná (galpón) por $52 millones.
UNER y Parques Nacionales
Por otra parte, el presupuesto fija las partidas operativas para servicios e instituciones nacionales con sede en la provincia.
En el ámbito educativo, los fondos destinados a la Universidad Nacional de Entre Ríos asciende a $83.967 millones. Este monto contempla $54.122 millones para salarios docentes y autoridades, $24.411 millones para salarios no docentes, $5.352 millones para gastos de funcionamiento universitario y $82 millones para investigación en ciencia y técnica
En materia ambiental, la Administración de Parques Nacionales asigna un total de $2.457 millones para las áreas protegidas entrerrianas, distribuidos entre el Parque Nacional El Palmar ($1.588 millones) y el Parque Nacional Pre-Delta ($869 millones).