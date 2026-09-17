El proyecto de ley de presupuesto 2027 que el gobierno nacional envió al Congreso contempla una serie de partidas de inversión en infraestructura y financiamiento de obras públicas para Entre Ríos, que ocupa el puesto 14 entre todas las provincias del país y recibiría apenas el 1,78% del monto total a nivel nacional.

Dentro del detalle de proyectos de inversión a los que accedió AHORA, la Dirección Nacional de Vialidad incluye diversas obras viales clave con partidas asignadas específicamente para el año 2027.

El monto de mayor volumen corresponde a mantenimiento y reparación de obras de arte en rutas y caminos de Entre Ríos por $2.260 millones.



Obras de Seguridad de Vialidad recibirían $1.598 millones, Adquisición de Maquinarias y Equipos $1.374 millones y

Obras de Mantenimiento en Distrito Entre Ríos, $764 millones.



Se suman otras obras de infraestructura destacadas en la provincia:

Ruta Nacional 12: tramo Galarza – Ruta provincial 32, $6.154 millones

tramo Galarza – Ruta provincial 32, Ruta Nacional 18: tramo II por $934 millones y corredor Paraná-Concordia, $649 millones

tramo II por $934 millones y $649 millones Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº 136 al puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, $471 millones

al $471 millones Vinculación de la Ruta Nacional 12 con la Av. Circunvalación de Paraná, $291 millones

También figuran la Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales en Villaguay por $5.606 millones y la Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Paraná (galpón) por $52 millones.

UNER y Parques Nacionales

Por otra parte, el presupuesto fija las partidas operativas para servicios e instituciones nacionales con sede en la provincia.

En el ámbito educativo, los fondos destinados a la Universidad Nacional de Entre Ríos asciende a $83.967 millones. Este monto contempla $54.122 millones para salarios docentes y autoridades, $24.411 millones para salarios no docentes, $5.352 millones para gastos de funcionamiento universitario y $82 millones para investigación en ciencia y técnica



En materia ambiental, la Administración de Parques Nacionales asigna un total de $2.457 millones para las áreas protegidas entrerrianas, distribuidos entre el Parque Nacional El Palmar ($1.588 millones) y el Parque Nacional Pre-Delta ($869 millones).