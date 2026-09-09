El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, afirmó este miércoles que su gobierno será "implacable" a la hora de defender la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El político compareció ante la Cámara de los Comunes -según informaron medios internacionales consultados por la Agencia Noticias Argentinas-, en su primera alusión a la cuestión luego de que Donald Trump lo amenazara con quitarle apoyo en el tema y de que el presidente argentino Javier Milei anunciara sanciones a empresas que operan en las Islas.

En una sesión de preguntas parlamentarias y en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch, Burnham repitió la postura que todos los gobiernos británicos, laboristas o conservadores, vienen pronunciando sobre la cuestión desde la gestión de Margaret Thatcher (1982) a la fecha.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, apuntó Burnham, en alusión al último referéndum en las islas.

En tanto, comentó que “esto nunca cambiará con este Gobierno” y lanzó la frase: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”.

Fuente: Noticias Argentinas