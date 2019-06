¿El primer refuerzo de Boca? El gesto que acerca a un mediocampista italiano

Aunque el mandatario reconoció que "es difícil" concretar su arribo, la buena relación que tiene con Nicolás Burdisso (compartieron plantel en el club giallorosso), actual manager del Xeneize, y el confeso deseo del italiano de vestir la camiseta azul y oro hacen que la operación siga en pie más allá del interés de algunas franquicias de Estados Unidos como Los Ángeles Galaxy de Guillermo Barros Schelotto y el Internacional Miami de David Beckham.

Mientras se debate si aceptar el desafío de mudarse a Argentina (Sarah Felberbaum -su mujer- prefiere trasladarse a Estados Unidos) o a un equipo de la MLS, según Il Messaggero, el volante campeón del mundo en Alemania 2006 realizó un gesto en las últimas horas que encendió la ilusión en el Mundo Boca.

El mencionado rotativo afirma que el futbolista contactó a la Escuela Italiana Cristoforo Colombo, un tradicional instituto italiano en Buenos Aires, para que sus hijas continúen sus estudios.

En Italia aportan que una posibilidad es que De Rossi llegue al club de La Ribera solamente por seis meses para disputar la fase final de la Copa Libertadores (en octavos irán ante Atlético Paranaense, actual campeón de la Copa Sudamericana) y luego se mude a la Major League Soccer.

"Cuando era pequeño tenía una pasión y me gustaba muchísimo Boca Juniors. Un equipo que, cuando era chico, siempre decía que un año en Boca Juniors tenía que jugar, un Boca-River lo tengo que jugar. Era algo que pensaba como un fin para mi carrera y que no me hubiese disgustado para nada", reconoció.