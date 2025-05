El 23 de abril de 2005, a las 20:27 horas, se marcó un antes y un después en la historia de internet. Ese día, Jawed Karim, uno de los cofundadores de YouTube, subió el primer vídeo a la plataforma, titulado “Me at the Zoo”. Este archivo de apenas 18 segundos, grabado en el zoológico de San Diego, muestra a Karim frente a unos elefantes mientras comenta las características de sus trompas.

Este breve video no solo inauguró la plataforma, sino que también sentó las bases para una revolución en la forma en que las personas comparten y consumen contenido audiovisual en línea.

El video, que hoy acumula más de 227 millones de reproducciones, es considerado un símbolo del nacimiento de YouTube, una plataforma que en sus inicios no contaba con ningún contenido hasta ese momento.

En el clip, Karim aparece hablando directamente a la cámara, en un estilo que hoy podría considerarse precursor de los vlogs populares. “Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir”, comenta en un tono casual y espontáneo.

YouTube fue creado en febrero de 2005 por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley. Sin embargo, recién dos meses después que se subió el primer video a la plataforma. Aunque Karim fue el primero en protagonizar y cargar un video en YouTube, su participación en el proyecto fue limitada en comparación con la de sus socios. Karim había decidido actuar únicamente como asesor técnico, ya que no confiaba plenamente en el potencial de crecimiento de la plataforma.

Esta decisión tuvo consecuencias significativas cuando, en octubre de 2006, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares. En ese momento, Karim recibió una menor cantidad de acciones en comparación con Chen y Hurley, quienes eran los principales accionistas. A pesar de ello, su contribución inicial sigue siendo recordada como fundamental para el desarrollo de la plataforma.

Diferentes versiones sobre la creación de YouTube

La génesis de YouTube ha sido objeto de debate entre sus fundadores. Karim sostiene que la idea original surgió de su intención de crear un sitio web que permitiera a las personas subir videos relacionados con subastas en línea. Al notar que los usuarios comenzaban a compartir imágenes de sus actividades cotidianas, decidió transformar el concepto en una plataforma dedicada exclusivamente a videos.

Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley, los creadores de YouTube

Sin embargo, Chen y Hurley han ofrecido una versión distinta. Según ellos, la idea de YouTube nació durante una cena en la que se grabaron y luego enfrentaron dificultades para compartir los videos con sus amigos. Esta experiencia los llevó a concebir la necesidad de una plataforma como YouTube, incorporando a Karim al proyecto posteriormente.

Independientemente de cuál sea la versión más precisa, lo cierto es que los tres fundadores lograron concretar la creación de YouTube en febrero de 2005. Desde entonces, la plataforma ha evolucionado hasta convertirse en uno de los sitios web más visitados del mundo.

La evolución de YouTube: de un vídeo de 18 segundos a un gigante global

Este video de apenas 18 segundos dio comienzo a una de las plataformas de video más populares

En los 20 años transcurridos desde la publicación de “Me at the Zoo”, YouTube ha experimentado un crecimiento exponencial. Actualmente se sube a la plataforma 500 horas de video por minuto, lo que refleja la magnitud de su impacto en la cultura digital.

Hoy en día, YouTube está disponible en 100 países y ofrece contenido en 80 idiomas diferentes: se ha convertido en una importante herramienta global para la comunicación y el entretenimiento. Además, la plataforma no solo permite a los usuarios compartir videos, sino que también ofrece opciones de monetización para los creadores de contenido.

Entre las funciones más recientes, se destaca la posibilidad de editar videos directamente en la plataforma, una herramienta que facilita el trabajo de los creadores. Según explicó Neal Mohan, director de Producto, “los creadores de YouTube son el corazón y el alma de la plataforma, y ​​queremos que siempre puedan cumplir sus objetivos creativos más ambiciosos”.

Otra innovación significativa ha sido la incorporación de las transmisiones en vivo, cuya popularidad se ha disparado en los últimos años. Según un informe publicado en el blog de YouTube, las transmisiones en vivo se triplicaron entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Además, se espera la implementación de una nueva función que permitirá a los creadores realizar transmisiones en vivo colaborativas, fomentando una mayor interacción con sus audiencias.

Un legado que trasciende generaciones

El impacto de YouTube en la sociedad moderna es innegable. Lo que comenzó como un video de 18 segundos en un zoológico se ha transformado en una plataforma que conecta a millones de personas en todo el mundo. Desde tutoriales y documentales hasta transmisiones en vivo y contenido educativo, YouTube ha redefinido la forma en que las personas acceden a la información y el entretenimiento.

A 20 años de su lanzamiento, “Me at the Zoo” sigue siendo un recordatorio del humilde comienzo de una plataforma que ha cambiado para siempre el panorama digital. Con millones de usuarios activos y una influencia global, YouTube continúa evolucionando, adaptándose a las necesidades de sus creadores, espectadores y usuarios, y consolidándose como un pilar fundamental de la era digital.