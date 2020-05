El primo del intendente fue indagado y sigue detenido tras la agresión a las policías

Se trata del violento hecho en el que participó tanto Harold, como su hermana Valeria Casarini, quien además es concejal de la localidad y a quien referentes de la oposición le están pidiendo la renuncia. La edil también fue indagada, pero en el día lunes ya se la había dejado en libertad tras 6 horas en la Comisaría.

Ambos están acusados por agredir ferozmente a efectivos de la Policía que se hicieron presentes en el Club Hípico, donde los parientes del jefe comunal estaban realizando un "asado" en medio de la cuarentena obligatoria.

Ahora, el juez Quelín tiene diez días hábiles para resolver su situación procesal. El intendente Casarini se expresó respecto al caso por LU12 AM680 de Río Gallegos, donde se desligó de los hechos y llamó a la Justicia a actuar conforme a lo que dicte la ley.

La palabra del Intendente

mauro-casarini.jpg Mauro Casarini, intendente de Perito Moreno

"Ser noticia por estas cosas es lamentable", expresó Mauro Casarini, el intendente, en comunicación con LU12 AM680 y FM Láser 92.9 de Río Gallegos. Aseguró que la situación lo toca muy de cerca, "porque son de vínculo familiar mío, son primos míos", dijo.

Sin embargo, subrayó que "cada uno es responsable de sus propios actos, sólo me hago cargo de los actos que yo cometo y el de mis hijas que son menores de edad", desligándose del accionar por el que fueron detenidos sus parientes.

Por otro lado, indicó que no habló con ellos desde lo sucedido: "Estuve todo el día con mi familia y no tuve oportunidad de hablar con ellos, me enteré en altas horas de la noche", contó.

De todas formas remarcó que está "dolido por la realidad, porque son familiares, pero uno tiene que tener la responsabilidad y la profesionalidad de lo que le toca llevar adelante", dijo principalmente respecto a la edil involucrada.

Asimismo, el intendente transmitió su solidaridad a la Policía local y a la de toda la provincia de Santa Cruz, especialmente "a las efectivas policiales agredidas". "La justicia será la encargada de determinar la pena si la hubiere, están todas las leyes para poder avanzar en consecuencia", agregó.

En cuanto a las posibles sanciones que pueda recibir su prima, la concejala Valeria Casarini, dijo que la presidenta del Concejo Deliberante convocó a todo el Cuerpo. “Será la que corresponda, de acuerdo al reglamento interno, la ley de ética pública. Deberán analizar y trabajar en función de ello, están recabando información”.

Para finalizar, hizo alusión a la relación que hicieron los medios de comunicación respecto a la noticia que se conoció el domingo por la madrugada: "A veces es muy ingrato que se quiera malinformar responsabilizando a otra persona por los hechos que cometen otros, por el hecho de ser familiares", apuntó. (fuente: La Opinión Austral)