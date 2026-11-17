El PRO resolvió respaldar la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 y acompañar, en términos generales, la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional. La decisión se tomó en una reunión virtual encabezada por Mauricio Macri, de la que participó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La definición partidaria se conoció en medio de las negociaciones del Gobierno para suspender las primarias por única vez. Se trata de un respaldo político: los cambios al calendario electoral todavía deben debatirse y aprobarse en el Congreso.

Suspensión de las PASO: el cambio de postura del PRO

La resolución representa un giro respecto de las objeciones que habían manifestado dirigentes del partido en los días previos. En 2025, el PRO acompañó la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, pero algunos referentes plantearon diferencias ante una nueva modificación para las presidenciales.

El titular del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, había expresado su rechazo durante el fin de semana. También cuestionó que se introdujeran cambios al proyecto oficial en la misma jornada en que la Comisión de Asuntos Constitucionales retomaría su tratamiento.

Antes del encuentro, Goerling había señalado que, en las dos reuniones anteriores de la mesa ejecutiva, con Macri presente, el partido había decidido mantener el sistema de primarias vigente.

El senador diferenció la suspensión aplicada en las elecciones de medio término de una eventual eliminación del mecanismo para elegir presidente y vicepresidente. La posición previa del espacio también estaba atravesada por la falta de definiciones sobre Ficha Limpia.

Frigerio participó de la reunión encabezada por Macri

Además de Frigerio, estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y Fernando De Andreis.

Del encuentro también participaron Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales; Goerling; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón.

La decisión de la conducción fija la posición del PRO frente al debate legislativo. El respaldo a la suspensión para 2027 no equivale a la eliminación definitiva de las PASO.