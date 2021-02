El PRO de Entre Ríos subió al ring electoral a Rogelio Frigerio

“En mi corta participación en política he visto muy pocos dirigentes fuera de lo común, uno es Rogelio Frigerio. Su nivel de preparación y su capacidad de trabajo lo hacen distinto. Eso es una tranquilidad para quienes elegimos ser parte de su equipo”, dijo el senador del PRO Francisco Morchio.

Y agregó: “Su presencia en Entre Ríos perdura en las obras que vinieron a mejorarle la vida a la gente durante su gestión al frente del ministerio del interior”.

Para el legislador de Gualeguay, el ex ministro del Interior “usa la política como herramienta de transformación. Esa es su forma. Lejos de los discursos ampulosos, no le habla a quienes están en los extremos, le habla a la gente a la que no le interesan las peleas entre políticos, la gente que lo quiere es que la política haga lo que tiene que hacer, solucionando sus problemas”.

“No tengo dudas que Frigerio es el mejor candidato para gobernar la provincia y como lo conozco sé que en su armado va a haber lugar para todos, porque para cambiar la realidad de Entre Ríos necesitamos de todos los que estemos de acuerdo en lo básico, no es momento de discutir matices”, cerró.

Por su parte, el diputado nacional Gustavo Hein, que ya lo había defendido ante los dichos de Lilita, sostuvo en su cuenta de Instagram: “Frigerio es el entrerriano que necesitamos en el Congreso. Hace muchísimo tiempo nuestra democracia tambalea. Por falta de diálogo, de consensos y de ideas de futuro. Sé que Rogelio es el hombre que necesitamos para que esto cambie, y por fortuna, este año empieza la transformación. Necesitamos de su voz en el Congreso defendiendo nuestra provincia. Es el diputado que necesita nuestra democracia”. (Página Política)