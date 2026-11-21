Pocos edificios despiertan tanto respeto y cariño como el Teatro Gualeguaychú. Esto se debe tanto a su valor simbólico como epicentro de la cultura local como a lo imponente de su arquitectura. Ningún otro lugar en la ciudad logra igualar su magnificencia.

Esta semana, tras meses de espera, sus puertas volvieron a abrirse y tanto la sala como la calle se colmaron de público para presenciar la gala de apertura. Sin embargo, detrás de ese resultado final hubo cientos de horas de trabajo artesanal y especializado para devolverle su esplendor a este espacio histórico.

La licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Municipio Pilar Piana habló con Ahora ElDía y contó todos los entretelones de este proceso.



¿Qué se entiende por restauración?

Cuando hablamos de conservación de bienes culturales, hay que pensar en diferentes instancias según el grado de profundidad de la intervención, que puede ser estructural o estética. En general, nos referimos a tres niveles: la preservación preventiva, donde no se toca el bien, sino que se lo monitorea y controla para evitar deterioros; la conservación curativa, que implica una acción directa pero menor, vinculada a retoques, mantenimiento y limpieza; y, por último, la restauración. Esta última es una intervención mayor —como la que se realizó en estos meses— que involucra el retiro de butacas y pisos, o el recambio de toda la estructura.



¿Qué procesos implica restaurar un lugar declarado monumento histórico?

Implica muchísimas cuestiones y factores que exceden lo meramente material; también entran en juego lo histórico y su valor cultural, simbólico y artístico. Es un edificio de gran riqueza arquitectónica, desde sus molduras hasta su acústica. Además, existe una complejidad tecnológica: hay materiales originales que ya no se fabrican, por lo que hubo que buscar alternativas similares que funcionaran de la misma manera. A todo esto, se suma que debíamos consultar permanentemente con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos antes de tomar cualquier decisión sobre qué intervenir.

¿Cuál es el trabajo del restaurador y cuál fue tu rol?

No tengo ninguna designación especial, solo ejerzo mi profesión y eso me lleva a tener estas responsabilidades: coordinar con diferentes profesionales y oficios. En la Municipalidad tengo planta permanente, categoría profesional.

Cuando recién se hundió una parte del piso, fue una situación de emergencia; como es un monumento, no podíamos hacer nada sin la autorización de la Comisión Nacional. Entonces, me comuniqué con la delegación de provincia y le comenté la situación para que nos permitieran levantar una parte del piso y ver qué estaba pasando abajo. Pudimos acceder con una cámara y veíamos unos tirantes rotos, pero no sabíamos por qué. Después vimos que era producto de los xilófagos (gorgojos de parquet), la humedad y los hongos. Enseguida conformamos un equipo interdisciplinario para poder hacer todas las intervenciones. Cada uno pudimos aportar desde nuestro conocimiento. En estos casos tan complejos, es imposible que una persona sola tome todas las decisiones. Participó la Dirección de Planeamiento con sus arquitectos, agrimensores y maestros mayores, la Subsecretaría de Cultura, cooperativas de trabajo, el equipo de carpinteros y el equipo estable del Teatro.

¿Participaste de la restauración de otro teatro? ¿Qué te enseñó esa experiencia y qué pudiste aplicar en esta?

Entre 2009 y 2010 tuve la oportunidad de trabajar en la restauración del Teatro Colón, y hace diez años que volví a Gualeguaychú después de terminar mi formación. Dentro del Municipio, trabajé en el ámbito de los museos. En marzo del año pasado quedé definitivamente en el Teatro Gualeguaychú y a los tres meses se hundió el piso. Antes de eso, la restauración integral no estaba en los planes; se dio con el hundimiento del piso y se tomó la decisión de poner en condiciones otras partes del edificio.

Para mí, todas las restauraciones son un desafío, no hay dos casos iguales. Estoy muy contenta de haber podido tener esta experiencia, aportar mi granito de arena y poder aplicar mi profesión para el bien común de la comunidad. La experiencia en el Colón me sirvió porque tomé contacto con algunas metodologías de trabajo de la restauración, tratamientos, intervenciones, la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

¿Qué pasa con la acústica?

Es algo que se tuvo en cuenta para esta restauración porque el teatro, dicen los que saben, tiene una de las mejores acústicas de los teatros que se hicieron en 1900 en el país. Ahí aparece lo maravilloso de la restauración, porque no solo restauramos lo material sino lo inmaterial. Para esto fue importante respetar los materiales, las superficies, los textiles; la estructura del piso se respetó tal cual, incluso la parte de debajo de toda la estructura sigue siendo de tierra y no se hizo una carpeta con cemento, porque eso afectaría a la acústica.

También consultamos informes técnicos que se habían redactado durante la restauración anterior. Una de las cuestiones que aconsejaban era el cambio del telón. Se recomendaba el sistema de apertura italiano que tiene el original, pero eléctrico. La tela original fue intervenida en varias ocasiones porque se rasgaba, ya que es muy antigua. Entonces, se colocó un telón secundario bien simple, que sea el que trabaje, y así al original tocarlo lo menos posible.

¿Cómo se hizo la restauración de las molduras y zócalos?

Estas molduras también habían sido restauradas y estaban en buen estado, salvo en algunas zonas donde hay más tránsito de gente. Se realizaron copias con un molde de las que estaban más rotas, que eran imposibles de recuperar, y en las que se salvaron se realizó el reintegro puntual del volumen que les faltaba.

El molde es un molde de silicona que estaba hecho de la restauración anterior y tiene un contramolde rígido, porque la silicona es flexible. Luego se llena con yeso y se hacen las molduras.

En el caso de los zócalos, que son de madera, algunos se rellenaron con yeso y a otros, que estaban más comidos por los xilófagos, el carpintero les hizo la forma a medida. Después lo que hice con esas piezas fue pintarlas en un tono símil mármol nuevo y eso se volvió a recolocar.

Los últimos dos meses le dediqué más tiempo a todo esto y tuve compañeros que también me ayudaron, como el carpintero que me hizo los listones y otro que ayudó con el tema del color.

Como dato curioso, ¿Cuál es la paleta de colores exacta e histórica del Teatro?

Tenemos que replicar el color lo más que puedas; hay veces que ya tenés cierta paleta de colores con sus códigos, pero otros no, como el símil mármol —uno que es más verdoso, incluso negro, que está en la base de las columnas— y el del fuste de la columna o la parte baja de la medialuna del deambulatorio, que es más amarillento-naranjoso.

A grandes rasgos, son dos paletas grandes de colores: los cálidos, como los símil mármol, y los fríos, que se ven más en el tapizado, que son los azules.

A largo plazo, ¿hay otros espacios del Teatro que estaría bueno intervenir?

El gallinero o paraíso, que es la parte más alta de la sala, es un espacio que hace muchísimos años se usaba; la idea es recuperarlo para usarlo para otras actividades. Así como también el foyer (vestíbulo o salón de descanso) de la planta alta, que es donde practica la Orquesta Yaguarí Guazú y que da al ventanal del frente del Teatro. De hecho, antes del hundimiento se hablaba de continuar con estos espacios.