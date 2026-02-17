En el marco de la propuesta turística regional para el fin de semana largo de Carnaval, la bodega boutique Las Magnolias desarrolló, a lo largo de seis horas, su vendimia, que combinó producción vitivinícola, recorrido interpretativo y propuesta gastronómica.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones del programa Camino del Vino, creado por la Dirección de Turismo del Gobierno de Gualeguaychú orientadas a diversificar la oferta y generar nuevas experiencias turísticas vinculadas a procesos de producción local.

El itinerario incluyó extracción de uvas, visita guiada por los viñedos y las instalaciones junto al enólogo mendocino Sebastián Vargas, además de degustación de cinco varietales elaborados en el establecimiento: blanco, rosado, Marselan, Malbec y Tannat. La experiencia se completó con una cena y música en vivo.

La vendimia turística permite visibilizar procesos productivos donde se cuida la vid, se promueve el consumo responsable, se incentiva el descubrimiento de productos regionales y sabores autóctonos. Esta actividad impulsa el posicionamiento de la ciudad en circuitos asociados al turismo del vino, segmento que registra crecimiento sostenido a nivel provincial y nacional.

Experiencias como estas aportan valor agregado a la oferta turística de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, fortalecen la identidad productiva regional y generan nuevas oportunidades para la actividad durante todo el año.