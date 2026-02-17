ENOTURISMO EN GUALEGUAYCHÚ
El programa Camino del Vino fortaleció la oferta turística con la vendimia abierta al público en la bodega Las Magnolias
En el marco de la propuesta turística regional para el fin de semana largo de Carnaval, la bodega boutique Las Magnolias desarrolló, a lo largo de seis horas, su vendimia, que combinó producción vitivinícola, recorrido interpretativo y propuesta gastronómica.
Esta iniciativa se enmarca en las acciones del programa Camino del Vino, creado por la Dirección de Turismo del Gobierno de Gualeguaychú orientadas a diversificar la oferta y generar nuevas experiencias turísticas vinculadas a procesos de producción local.
El itinerario incluyó extracción de uvas, visita guiada por los viñedos y las instalaciones junto al enólogo mendocino Sebastián Vargas, además de degustación de cinco varietales elaborados en el establecimiento: blanco, rosado, Marselan, Malbec y Tannat. La experiencia se completó con una cena y música en vivo.
La vendimia turística permite visibilizar procesos productivos donde se cuida la vid, se promueve el consumo responsable, se incentiva el descubrimiento de productos regionales y sabores autóctonos. Esta actividad impulsa el posicionamiento de la ciudad en circuitos asociados al turismo del vino, segmento que registra crecimiento sostenido a nivel provincial y nacional.
Experiencias como estas aportan valor agregado a la oferta turística de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, fortalecen la identidad productiva regional y generan nuevas oportunidades para la actividad durante todo el año.