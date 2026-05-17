El programa La Sangre Nos Une+ cumple cuatro años de trabajo ininterrumpido promoviendo la donación voluntaria en Entre Ríos. Desde su creación, el proyecto alcanzó los 5.824 donantes, según datos oficiales actualizados al 30 de abril de 2026. Considerando que cada procedimiento puede ayudar hasta a cuatro personas, son miles las y los pacientes beneficiados en toda la provincia.

En este período, la unidad móvil recorrió 27.556 kilómetros y concretó 239 colectas externas en 113 localidades entrerrianas. Cada una de estas jornadas impactó directamente en el fortalecimiento de los recursos del sistema sanitario y en la mejora de la seguridad transfusional para la población.

Origen de la política solidaria

El convenio inicial que dio origen a La Sangre Nos Une se firmó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) con la participación de representantes del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), la Fundación Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) y el Ministerio de Salud. Durante esa primera etapa se llevaron adelante 114 colectas en 52 localidades, con la asistencia de 2.719 donantes.

A partir de los resultados obtenidos, el gobierno provincial decidió dar continuidad y ampliar el alcance de la iniciativa. De esta manera, se firmó un nuevo acuerdo entre las mismas instituciones bajo la denominación actual de La Sangre Nos Une+. Desde esa renovación y hasta abril de 2026, se sumaron otras 125 colectas en 71 ciudades, con 3.105 donantes y 13.834 kilómetros recorridos.

Proximidad con la comunidad

La propuesta mantiene como objetivo central facilitar el acceso a la donación voluntaria, acercando los operativos a la comunidad y generando espacios cómodos para la participación ciudadana. Las jornadas se desarrollan en la unidad sanitaria móvil, la cual se instala en puntos estratégicos como plazas, clubes deportivos, escuelas, instituciones religiosas, organismos públicos y empresas.

Las extracciones están a cargo del equipo interdisciplinario del programa provincial de Hemoterapia, que trabaja bajo estrictas normas técnicas y de calidad. En cada encuentro se realizan además acciones de concientización sobre la importancia de donar de manera habitual, y todas las unidades recolectadas se destinan a los establecimientos del sistema de salud provincial para tratamientos y emergencias.

Las entidades interesadas en coorganizar colectas pueden comunicarse enviando un correo electrónico a: [email protected].