El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que ganará las elecciones de 2027 y sostuvo que, pese a esa convicción, el Gobierno debe preparar medidas para evitar que los argentinos sufran ante un resultado distinto.

El titular del Palacio de Hacienda se refirió a las compras de reservas y a la búsqueda de un swap como decisiones preventivas frente a un eventual escenario electoral adverso al oficialismo. “Lo importante no es lo que pienso yo, sino lo que piensa la gente. Si se da lo que pienso yo, bárbaro; pero, si no, tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”, señaló.

El ministro sostuvo que su responsabilidad es diseñar una estrategia que permita responder ante distintos resultados electorales. “Si pasa lo que yo creo que va a pasar, espectacular. Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, le vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”, afirmó.

“Muchas veces dicen ‘el ministro dice que no existe el riesgo kuka’. Yo digo que el riesgo de que gane el kirchnerismo, si me lo preguntás a mí, Toto, yo te digo: es cero. No hay ninguna posibilidad”, concluyó.

Caputo también relativizó el valor de las encuestas. Afirmó que los sondeos atraviesan un problema que excede a la Argentina y sostuvo que las proyecciones fallaron antes de las elecciones de 2025.

“Es algo que pasa a nivel mundial. Los encuestadores tendrán que revisar el porqué. Ya no tienen mucho sentido las encuestas. En octubre perdía el Presidente y la gente no llegaba al quince del mes. Es lo mismo que están intentando instalar ahora. Y se pierde el más importante de los sentidos: el sentido común”, sostuvo.

El ministro dijo que no toma decisiones políticas en función de las mediciones de opinión pública y aseguró que confía más en el comportamiento de los votantes. “No me pueden importar menos las encuestas porque confío en la gente y en el sentido común”, afirmó.