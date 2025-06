Nicolás Otamendi fue el gran protagonista del electrizante duelo que marcó el estreno de Boca Juniors en el Mundial de Clubes. El defensor argentino fue clave para que el Benfica recorte los dos goles que había sufrido en el primer tiempo y se lleve un empate 2-2 sobre el final en el Hard Rock Stadium de Miami en el duelo que marcó el estreno de ambos por el Grupo C.

El capitán del elenco portugués subió a su feed de Instagram 19 fotos de su actuación en este encuentro, pero eligió abrir el posteo con cinco escenas de su tanto de cabeza. En el festejo se lo vio gritando de cara a unas de las tribunas, que tuvieron una nutrida concurrencia de fanáticos del Xeneize. Tras poner una citación a su club y al torneo en el texto, eligió musicalizar con el tema “Para la gilada”, de la banda de cumbia “Meta Guacha”.

“Salte capitán”, le firmó su compañero Ángel Di María. “Ídolo”, se sumó el delantero brasileño Arthur Cabral, que acaba de dejar Benfica para disputar el Mundial de Clubes en Botafogo, una transferencia que significó un costo en torno a los 15 millones de euros para el club sudamericano. Entre los “me gusta” del posteo hubo otros jugadores destacados como el arquero de la selección argentina Walter Benítez, el ex guardametas albiceleste Mariano Andújar, el defensor del Manchester United Lisandro Martínez o el ex mediocampista Javier Pastore.

“Todo el mundo sabe que soy hincha de River. Y meter un gol lo festejo como cualquier gol que le convierta a cualquier rival. La verdad que son goles que uno tiene que festejarlos, me tocó festejarlos”, dijo el futbolista de 37 años en zona mixta luego. “Todo el partido me silbaron, se dio que yo tenga que meter el gol y muy feliz. Lo grité mucho como todos los goles que me toca convertir. Más que feliz. Sabíamos la exigencia que nos iban a dar ellos y nosotros también debíamos mentalizarnos en hacerlo bien para poder obtener los tres puntos. El próximo partido para nosotros también tiene que ser una final como hoy”, agregó con mira al duelo ante Auckland.

“Íbamos 2-0 abajo y mi gol sirvió para poder empatar. Ya sabemos cómo juega Boca, lo exigente que es en los duelos y esas cosas. Encontramos el empate y muy feliz. Sabemos que ellos en los duelos son fuertes. Enfrentar siempre a un equipo argentino después de mucho tiempo creo que es lindo, es una competición que hay que disfrutar y hacerlo de la mejor forma posible para nosotros en la personal seguir avanzando”, analizó.

Al mismo tiempo, se refirió a los pasos a seguir en su carrera, teniendo en cuenta que todavía no se sabe si continuará en Portugal: “Todavía mi futuro no lo tengo resuelto. Estoy disfrutando de esta competición, que es una competición que le gustaría a cualquier jugador”.

El defensor de la Selección fue protagonista también de las tapas de los principales medios deportivos de Portugal. “Capitán América”, lo definió el periódico A Bola, que destacó que además del tanto también fue protagonista del penal que Ángel Di María cambió por el descuento sobre el cierre de la primera etapa. “Nico cala boca”, tituló el Récord en su edición de papel, en un juego de palabras aprovechando al rival. El diario O Jogo no puso una foto de Otamendi en su portada, pero hizo también un juego de palabras: “Amargo de boca” (amargo en la boca), en referencia a que sufrieron dos goles en seis minutos y debieron alcanzar un empate sobre el final.

“Nunca se sabe. Todavía me queda un año de contrato con Benfica y trato por respeto al club estar enfocado siempre acá”, había dicho hace unos meses el General en diálogo con ESPN sobre un posible arribo a River. “Una vez que finalice el contrato se verá que será de mi futuro. No quiero ilusionar a la gente porque sino me cagan a puteadas pero saben que soy hincha, miro todos los partidos, tengo un montón de relación con los dirigentes y con los chicos que están en el club. Dios dirá lo que pasa de acá a mi fin de contrato”, agregó.

Otamendi surgió de Vélez en la temporada 2007/08, pero desde hace 15 años milita en el exterior. Emigró inicialmente al Porto de Portugal, tuvo un breve retorno a Sudamérica para jugar en el Atlético Mineiro de Brasil durante una parte del 2014 pero inmediatamente regresó a Europa para jugar en Valencia de España y posteriormente en Manchester City de Inglaterra, club en el que se asentó como un referente a lo largo de cinco años. Desde 2020 es uno de los pilares del Benfica, aunque todavía no se sabe si seguirá en ese club.

Nico viene de alcanzar los 140 juegos con la camiseta de la selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias para convertirse en uno de los jugadores con más partidos en el combinado nacional. Fue campeón del Mundial de Qatar 2022, bicampeón en la Copa América (2021 y 2024) y completó su vitrina con la Finalíssima del 2022.

Esta temporada fue una de las más agitadas de su carrera, ya que tras ser campeón de la Copa América con la Mayor, viajó a París para ser líder del combinado que disputó los Juegos Olímpicos. Más allá de las competencias locales y la Champions League que disputó con Benfica, tuvo Eliminatorias con la Selección y cerró su calendario en este Mundial de Clubes.

La actividad para ambos elencos seguirá el próximo viernes 20 de junio. Benfica se enfrentará al Auckland City desde las 13:00 (hora argentina), mientras que Boca hará lo propio contra el Bayern Múnich a partir de las 22:00. El Grupo C bajará el telón el martes 24: desde las 16, los dos equipos europeos se enfrentarán entre sí y el Xeneize jugará contra los neozelandeses.

