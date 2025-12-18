El CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) San Francisco llevará adelante el taller “Alimentación saludable en las fiestas”, que se realizará el lunes 22 de diciembre a las 10 h, en el CAPS ubicado en Jujuy 63.

La actividad está orientada a brindar información clara y accesible para acompañar a la comunidad en el cuidado de la alimentación durante las celebraciones, promoviendo prácticas simples que permitan disfrutar de las fiestas sin descuidar la salud.

Durante el encuentro se abordarán distintas estrategias vinculadas a la organización de una mesa más saludable, el manejo adecuado de porciones, la prevención de excesos y la incorporación de reemplazos nutritivos, así como la presentación de una guía de menú pensada especialmente para las fiestas.

Puede interesarte

El taller tendrá una modalidad participativa, con espacio para el intercambio, la consulta y la reflexión sobre los hábitos alimentarios, poniendo el foco en la importancia del equilibrio y el bienestar integral en contextos de celebración.

Esta propuesta abierta a la comunidad y que no requiere inscripción previa busca generar espacios comunitarios de promoción y prevención, que permiten fortalecer hábitos saludables y brindar herramientas concretas para el autocuidado, especialmente en épocas del año donde suelen incrementarse los excesos alimentarios. Asimismo, forma parte de las acciones que se desarrollan de manera permanente en los CAPS, con el objetivo de acercar información, acompañamiento y orientación a la comunidad, desde una perspectiva integral y preventiva.