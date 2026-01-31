La segunda edición de la Copa Talentos de fútbol infantil comenzará el próximo martes y se extenderá hasta el domingo 8, en el predio “Julio Colazo” del club Central Entrerriano, con la participación de clubes locales y de afuera, desde la categoría 2013 hasta 2018 (Escuela).

Juan Andrés Alfaro, uno de los organizadores del proyecto, contó en comunicación con Ahora ElDía: “Se esperan más de mil chicos de la ciudad y otros 200 que llegarán de localidades bonaerenses como Campana, San Miguel y Ezeiza. Eso para nosotros es un crecimiento con respecto a la edición anterior y por eso nos mudamos a Central para armar una cuarta cancha”.

Y agregó: “Esta iniciativa de la Copa Talentos nació en febrero de 2025 con la primera edición que se llevó a cabo en el Estadio Municipal, pero luego hicimos otras en Campana, Zárate e Ituzaingó durante el 2025. Esta, la segunda en la ciudad, apunta a ser la más grande de todas y estamos súper contentos por todo lo que hemos logrado. Generamos una aplicación oficial donde todos los chicos están registrados y los padres podrán acceder a toda la información, fotos, videos y entrevistas. Poder centrarnos tecnológicamente para nosotros fue un paso muy importante en este primer año que lleva el proyecto”.

Asimismo, se espera también la presencia de captadores de Estudiantes de La Plata y Banfield, entre otros clubes profesionales, quienes observarán chicos como aconteció el año pasado.