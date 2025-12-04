La Secretaría de Desarrollo Humano llevará adelante una nueva jornada de capacitación sobre el uso de la Tarjeta Igualar, destinada a brindar información clara y accesible a beneficiarios del programa. El encuentro se realizará el miércoles 10 de diciembre a las 20 h en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Pueblo Nuevo, ubicado en Estrada y 3 de Febrero.

Durante la capacitación, el equipo municipal explicará en detalle el funcionamiento de la tarjeta, sus alcances, características y el modo correcto de utilizarla para la compra de alimentos en los comercios habilitados. Además, se responderán consultas y se reforzarán aspectos vinculados al acompañamiento integral que brinda el programa para asegurar que las familias puedan acceder a una alimentación adecuada.

Esta instancia forma parte de las acciones permanentes que desarrolla el Gobierno Local para fortalecer el acompañamiento social y garantizar que las herramientas de asistencia se utilicen de manera efectiva y transparente. La capacitación es abierta a todas las personas que formen parte del programa y busquen profundizar su comprensión sobre el beneficio.

Ante cualquier duda o consulta previa los interesados pueden comunicarse al 3446 516359.



