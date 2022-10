El Paseo en cada edición se propone visibilizar algún tema, esta vez -en consonancia con el Día Mundial de la Salud Mental que es el 10 de octubre- la lucha contra el estigma asociado a la salud mental. Acompañarán como feriantes el Dispositivo Territorial La Esquina y la filial local de Colegio de Psicólogos.

Uno de los desafíos de salud pública más difíciles de nuestro tiempo es la lucha contra el estigma en relación a la salud mental. El estigma social y la discriminación perjudican seriamente a la salud mental. Hablar de salud mental abiertamente y con naturalidad es el camino necesario para romper con estos obstáculos.

Según la OPS, una de cada dos personas en el mundo tiene o tendrá un problema de salud mental en algún momento de su vida en su ámbito personal, familiar o laboral. El estigma y los prejuicios en relación a estos problemas impiden que ellas o sus familias busquen y obtengan la atención que necesitan para la recuperación.

Un estigma es una marca que excluye a una persona del resto, también se refiere a una actitud negativa contra las personas que sufren condiciones mentales o adicciones. Este estigma puede ser un gran obstáculo, y ser más duradero y dañino que la condición mental en si misma y por eso tenemos que visibilizar #ceroestigma #noetiquetes.

Aunque las condiciones de salud mental son muy comunes, las personas que viven con ellas sufren discriminación y muchas veces autoestigma.

Por este estigma que todos contribuimos a sostener, las personas que necesitan tratamiento muchas veces no lo buscan, no lo continúan, o no reciben apoyo de su entorno para sostenerlo.

El Paseo XVII nos invita a tomar conciencia de que la salud mental va con todos nosotros, cuando etiquetamos a las personas, cuando estigmatizamos, cuando insultamos usando diagnósticos mentales, cuando desvalorizamos sus esfuerzos por cuidarse, cuando asociamos las enfermedades a debilidad, estamos difundiendo el miedo y los prejuicios que contribuyen al estigma, y alimentando la falta de acceso a tratamientos y a la exclusión social de las personas que están atravesando trastornos de salud mental.

La sanación para muchas personas empieza cuando termina el estigma que les impide pedir ayuda. No hay que buscar culpables, no hay nada de que avergonzarse, hay que hablar abiertamente sobre salud mental y acudir a profesionales de la psicología o la psiquiatra. Si no sabes cómo o dónde: preguntá a tu médico o centro de salud.

Recuperarse de las condiciones de salud mental y de consumo problemático es posible, pero hace falta el apoyo de toda la comunidad. Hacé tu parte: hablá abierta y positivamente sobre la salud mental, la salud mental va con todos nosotros #ceroestigma #noetiquetes #noestigmatices #cortalaconlosprejuicios, de eso vamos a hablar el domingo 9, de 16 a 20 en el Paseo.