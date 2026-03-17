La actividad se realizará el viernes 20 de marzo a las 20 horas y propone un circuito por el museo para conocer y reflexionar sobre el rol de mujeres que dejaron huella en la historia social y cultural de la ciudad.

“Mujeres de nuestra memoria”, una propuesta cultural que invita a recorrer la historia local a través de las mujeres que dejaron huella en distintos ámbitos de la vida social, cultural y política.

La actividad consistirá en un circuito dentro del museo, donde en cada espacio se presentará una fotografía acompañada de una breve reseña biográfica, permitiendo a los visitantes conocer y reflexionar sobre las trayectorias de mujeres que forman parte de la memoria colectiva de la comunidad.

Cada sala del museo abordará una temática particular:

En la sala “Frigorífico, trabajo e identidad” se rendirá homenaje a las mujeres trabajadoras del frigorífico, protagonistas fundamentales del desarrollo laboral e industrial de la ciudad.

En el espacio “Confidencial y secreto” se destacará la figura de Aurora Molina Fraccarolli, Madre de Plaza de Mayo, símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En el área dedicada a la Guerra de Malvinas se recordará el compromiso y la labor de las enfermeras que asistieron durante el conflicto, reconociendo su rol en un momento clave de la historia argentina.

En el espacio vinculado a la educación y la cultura se presentará la obra de la poeta Ana Etchegoyen, destacando su aporte a la literatura y a la identidad cultural local.

También estarán presentes la figura de Dolores Irazusta de Deken, como dueña de la casa, y la Yuyera, como referente de la memoria colectiva social, entre otras mujeres para recordar.

El recorrido propone un diálogo entre memoria, historia y espacio, recuperando experiencias y trayectorias que muchas veces permanecieron en silencio, pero que forman parte esencial del patrimonio social de la comunidad.

La jornada culminará con un cierre musical a cargo de Brisa Rodríguez y un microteatro titulado “Memoria de mujer”, dirigido por Belén Barreto e interpretado por Marcela Reynoso.