El Área de Juventud realizará este viernes 27 de noviembre el acto de cierre y premiación de la edición 2026 de Guale Joven. La actividad comenzará a las 18 horas en el Teatro Gualeguaychú y definirá a los cursos ganadores de la temporada tras la sumatoria de los puntajes obtenidos en las distintas disciplinas.

La jornada abrirá en el ingreso del teatro con una exposición de las fotografías ganadoras de la edición anterior y todas las concursantes de esta edición, los bocetos de Arte Urbano y los textos presentados en Letras. Luego, desde las 19 h en la sala principal, disfrutar de la presentación musical en vivo de Tahiel Astorga, ganador del ítem Música en 2025. La jornada también incluye la proyección de los cortometrajes realizados por los estudiantes en el marco del rubro Audiovisuales del presente año.

Una vez finalizadas las proyecciones, se darán a conocer los ganadores del año tras su participación en los ítems que integran el certamen: Arte Urbano, Audiovisuales, Danza, Fotografía, Letras, Música y Teatro.

En esta edición 2026, el concurso distribuirá más de dos millones de pesos en premios en efectivo destinados a los tres cursos que alcancen las calificaciones más altas de la competencia: el primer lugar ganará $1.000.000, el segundo puesto recibirá $700.000 y el tercer lugar obtendrá $500.000, además de reconocimientos especiales.

De este modo, se definirá quiénes sucederán en el podio a los ganadores de 2025, edición en la que se consagró campeón el curso 4° 2° del Colegio Nacional Luis Clavarino, seguido en el segundo lugar por 6° A del Instituto Sagrado Corazón.

Se invita a los estudiantes participantes, docentes, familias y vecinos a acompañar esta instancia final de un certamen que reúne cada año a jóvenes de escuelas secundarias de toda la ciudad. El ingreso al teatro es libre y gratuito, por orden de llegada.