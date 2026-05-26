Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas las advertencias por niebla para gran parte del país, con marcas violetas sobre sectores puntuales del Litoral argentino, AMBA y gran parte de la provincia de Buenos Aires. La nubosidad baja que predominó durante el feriado seguirá presente en los primeros días de la semana.

La presencia de nubes durante el día limita el calentamiento por la acción del sol, lo que mantiene baja la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima. Para hoy esa diferencia alcanzará solo 10 °C, un fenómeno típico de las jornadas otoñales.

El miércoles se profundiza ese escenario. La mínima descenderá hasta los 9 °C y la máxima apenas alcanzará los 15 °C, con muy bajas probabilidades de lluvia por la mañana y nulas por la tarde y la noche. Los vientos soplarán desde el este y el sureste, con velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora en el momento de mayor actividad diurna. La diferencia de solo 5 °C entre la mínima y la máxima hará que este sea el día más frío de la semana.

En tanto, la niebla seguirá siendo el fenómeno más relevante durante las noches y madrugadas, lo que generará complicaciones para circular, e incluso podrían verse afectados algunos vuelos.

El jueves muestra una leve estabilización. La mínima se ubicará en 13 °C y la máxima en 17 °C, con probabilidad de lluvia nula durante todo el día y vientos del este y sureste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La amplitud térmica de 4 °C continúa en el rango más bajo de la semana, aunque las proyecciones del ECMWF indican una menor probabilidad de nieblas para el tramo final de la semana, lo que permitiría una disminución de la nubosidad baja.