El Quini 6 entregó dos premios millonarios en Entre Ríos durante el último sorteo, y ambos tuvieron como destino la ciudad de Gualeguaychú. Uno de los apostadores acertó cinco números en la modalidad Siempre Sale y ganó más de 61 millones de pesos, mientras que otro obtuvo más de 9 millones de pesos en La Segunda.

Según informaron desde el IAFAS, el premio del Siempre Sale correspondió a una apuesta realizada en la agencia Nº 580 de Gualeguaychú, cuyo ganador recibirá $61.136.532. En tanto, el segundo premio fue registrado en la agencia Nº 250 de la misma localidad, con una suma de $9.085.920.

De esta manera, Gualeguaychú concentró dos premios importantes del Quini 6 en una misma jornada, con ganancias que, en conjunto, superaron los 70 millones de pesos.

Los números ganadores del Quini 6

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 19-03-02-08-39-00. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y acumuló $1.100.000.000 para el próximo sorteo.

Por su parte, en La Segunda, los números favorecidos fueron 25-08-45-30-43-36. En La Revancha, aparecieron los números 29-05-23-41-43-22. Como no hubo ganadores, el pozo quedó vacante y se acumularon $800.000.000 para la próxima edición.

Ocho ganadores en el Siempre Sale

En el Siempre Sale, los números sorteados fueron 22-40-13-00-24-43. En esta modalidad hubo ocho apuestas ganadoras con cinco aciertos y cada una obtuvo $61.136.532.

Uno de esos premios correspondió a Gualeguaychú, Entre Ríos. Los otros siete se distribuyeron entre Santa Fe (2), Buenos Aires (2), San Juan (1), Córdoba (1) y Misiones (1).

Finalmente, en el Pozo Extra se registraron 724 ganadores, quienes recibirán $276.243,09 cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un total estimado de 4.400 millones de pesos, entre las diferentes modalidades, según publicó Elonce.