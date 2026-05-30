El cuerpo legislativo local aprobó un proyecto de ordenanza clave que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un contrato de comodato por el término de cinco años con el Radio Club Gualeguaychú LU1JGU. Mediante este acuerdo, se le otorga a la entidad un espacio físico estratégico dentro del predio del ex Frigorífico Gualeguaychú, de forma lindera a las oficinas de Defensa Civil.

Esta medida permitirá el funcionamiento de una oficina institucional, una sala de radio operativa y un espacio de capacitación técnica. La iniciativa no solo regulariza la situación edilicia de la histórica institución local, sino que consolida un esquema de articulación directa con Defensa Civil, garantizando una red de comunicación de respaldo fundamental e inmediata ante situaciones de emergencia o catástrofes en la comunidad.

También se destaca el ingreso formal del proyecto impulsado por el intendente Mauricio Davico que promueve la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta reforma estructural surge luego de un exhaustivo diagnóstico y de diversas mesas de trabajo técnico con los Colegios de Profesionales de la ciudad. El eje central de la propuesta radica en eliminar las trabas burocráticas e institucionales que ralentizan y encarecen la división de la tierra, la construcción de viviendas y el desarrollo de nuevos loteos en la jurisdicción local, con el claro objetivo de dinamizar la economía de la construcción y facilitar el acceso a la vivienda.

Además, el Ejecutivo remitió un Proyecto de Ordenanza que promueve la creación del Juzgado de Faltas n.º 2. El marco normativo vigente en la materia cuenta con más de 44 años de antigüedad (Ordenanza N.º 7606/1979). Frente al notable incremento poblacional de Gualeguaychú y la consecuente suba en el volumen de actuaciones por faltas de tránsito, bromatológicas, ambientales, edilicias y denuncias vecinales, la actual gestión resolvió impulsar esta herramienta.

Por otro lado, obtuvo aprobación el proyecto de los bloques de concejales de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza destinado a modificar las normativas de tránsito vigentes en el ejido municipal (Ordenanzas N.º 11.620, 11.776 y 11.804). La propuesta busca adecuar los marcos reglamentarios locales a las directrices vigentes de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, reestructurando las subcategorías habilitantes para motocicletas de distintas cilindradas y fijando pautas claras sobre las edades mínimas y la antigüedad requerida para acceder a los carnets profesionales superiores.

Durante la sesión, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad dos declaraciones de interés, materializando el reconocimiento mediante la entrega oficial de las correspondientes carpetas institucionales. Se declaró de Interés Municipal el proyecto "La chica del telescopio", desarrollado en nuestra ciudad por la educadora ambiental y guía Sheila Rougier. Esta iniciativa independiente promueve la alfabetización científica y el turismo sostenible mediante observaciones astronómicas interpretativas, charlas didácticas y talleres desarrollados en entornos naturales con baja contaminación lumínica.

Del mismo modo, el HCD declaró de Interés Municipal el “3.º Simposio de Emergencias Cardiovasculares Gualeguaychú 2026”, programado para el viernes 12 de junio en el Centro de Convenciones Malvinas Argentinas. La propuesta se enfoca en la actualización sobre la atención del infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares (ACV).











