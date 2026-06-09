Ya es oficial: oferta del Real Madrid, de 150M€, por Julián Alvarez. Es el nombre que sondeaba Florentino Pérez, que tenía bajo la manga. Y la propuesta ya tiene respuesta: no. Rotundo. El Atlético de Madrid ha rechazado ese dinero. Y por ahora, la operación ha quedado ahí. Es un movimiento con pocos precendentes por su contexto y por sus formas. Porque no es habitual que un club emita un comunicado informado de una oferta y de la respuesta. Pero sí ha sucedido con este caso. Se han puesto 150M€ sobre la mesa y el Atleti los ha rechazado.

Comunicado del Real Madrid

“El Real Madrid comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Alvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador“.

Contexto

La historia viene del jueves. Florentino Pérez, en el plató de Horizonte y ante Iker Jiménez, anunció este movimiento. “El martes haremos una oferta por un jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia”. Dio algún detalle más: “Se la haremos a un gran club de la Champions; no es Haaland, no es Olise, no es Kane, no es Doku... no juega en la Premier”. Y terminó repitiendo la cifra: “Por lo menos, ofreceremos 150M€; es de nivel Galáctico total”.

Desde entonces, la identidad ha sido un misterio. Todo parecía acotarse a tres nombres: Olise (pese a la negación, es un jugador muy, muy del agrado de Florentino), João Neves o Vitinha.

Pero pasaban los días, las horas, los segundos... y desde Chamartín no se deslizaban certezas. El misterio seguía en el aire. Lo ha hecho hasta hoy, martes. Cuando ha llegado el momento.

Deuda electoral

La sorpresa es doble. Por un lado, las formas: es anómalo que un club informe de un movimiento. Responde a un sentimiento de querer aclarar, ante la afición, que la promesa electoral se cumplió. Que la oferta se hizo. Aunque no haya prosperado. Y por otro lado, está el contenido. El Real Madrid ha intentado, formalmente, fichar a la estrella del vecino. Al delantero del Atlético de Madrid. A Julián Alvarez. El movimiento ya es una realidad; público. Pero la respuesta ha sido clara: no.

¿Cuál es la cláusula de Julián?

Ni más ni menos que... ¡500M€! Esa es la cifra a la que el Atlético de Madrid se remite.