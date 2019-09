El reclamo de Pampita a Yanina Latorre por su información caliente: "Siempre hablás sin..."

Su excompañera de panel y amiga Yanina Latorre se mostró incrédula ante la actitud de Franchín: “Tengo ganas de decirle a Analía ‘te hicieron una lobotomía’”, dijo entre carcajadas en LAM.

En el programa de Pampita mostraron las declaraciones de Latorre y la producción se comunicó con Yanina, quien defendió su postura.

“Yo banco lo que digo hasta el final, lo sostengo. Cuando me llama el famoso, lo atiendo pero en general está chequeado. No te puedo precisar por qué te pidió disculpas porque se te nombra mucho en LAM, se hablan muchas cosas, sos una mina que vende un montón y te lo digo honestamente. A veces se habla bien, a veces mal… Entiendo que te pueda gustar o no”, le dijo a la conductora.

Y agregó: “Es loable, pero ella no era así, es de las que va al frente como loca, ¿qué le pasó que la vio a Pampita y le pidió perdón? Está buenísimo, si a vos te gustó y a ella también”.

Entonces, Pampita le respondió: “Sí, ¡vamos por la tele buena onda!”. Pero Yanina le retrucó: “No, vamos por Los Ángeles de la Mañana. Si yo me siento en tu piso, habló con vos y soy Osho, dejo de ser interesante”.

Al ser consultada sobre si ha pedido disculpas por una información caliente que dio, respondió: “Solo pido disculpas por insultos, yo me la banco hasta el final. A veces no tengo la información chequeada. Pero yo tengo una premisa. Por ejemplo, doy una información de Pampita que tengo chequeada y ella me llama y me dice otra cosa, cuento las dos versiones”.

Al escucharla, Pampita le reclamó: “¡Igual nunca me llamás a mí Yanina! Siempre hablás sin preguntarme nada”.

Sorprendida, la panelista le dijo que no tenía su teléfono y, entre risas, Pampita le pidió que la contacte por Instagram. Y Yanina le dijo: “¿Pero vos me vas a contestar con los millones de seguidores que tenés? ‘Buscame en Instagram’ es una respuesta de miércoles, Pampita. Igual la última primicia que di que fue la de tu último novio estuvo buena”. Sin poder contradecirla, la top mirá a sus compañeros y expresó: “Ahí le pegó…”.