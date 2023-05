“Esto es genial. Mi vieja recién me mandó esta foto que encontró revolviendo algunos recuerdos. Les cuento: me mandaron en mis inicios en la tv a cubrir los carnavales, nunca pensé que eso incluía ponerme ese “outfit” y salir a la comparsa. Todo sea por conseguir la nota y seguir mis sueños. Me pintaron todo y me soltaron a sambar. Hace rato cuento la anécdota y hoy apareció el testimonio y lo quería compartir. En cualquier momento vuelvo a las pistas jaja”, contó el conductor Santiago del Moro en un posteo de Instagram donde se lo ve vestido de carnavalero.

Los comentarios a continuación ubicaron la imagen en el año 1999, y el “outfit” es de la comparsa Papelitos, del club Juventud Unida.

Una curiosidad: la carroza que se ve detrás es de la comparsa Kamarr, del Centro Sirio Libanés, que se las había prestado a Papelitos debido a que las de la edición 99 del Decano se habían quemado.