El recuerdo del gualeguaychuense que se cruzó feo con Maradona: "Se nos fue un grande"

El gualeguaychuense lamentó que “no se le veía nada bien en sus últimas apariciones como entrenador, particularmente la última en cancha de Gimnasia”.

El duro cruce con Diego

La polémica se suscitó en el partido Mandiyú-Independiente que ganara el Rojo con Maradona en el banco de suplente de los correntinos y la “Mona” Ríos en el 11 de los de Avellaneda.

Sobre aquel capitulo, el gualeguaychuense recordó que “se dijeron algunas cosas, como que yo le había pedido trabajo a Maradona, cuando no fue así", reveló.

"En el partido contra Independiente empezó diciéndome Luli déjate de joder, te estas jugando entero, te estás jugando la vida, y terminó diciéndome una catarata de insultos”, recordó, y añadió que "en aquel entonces pensé que estaba nervioso, porque Mandiyú estaba peleando el descenso, y que se la había desquitado conmigo”.

Un nuevo episodio contra Diego fue el partido en el que el ex Presidente Carlos Menem compartió equipo con Maradona. El ex Independiente señaló que "en el amistoso en Mendoza jugábamos con Burruchaga en el mismo equipo y él en el otro. En esa ocasión dijo 'déjenlo que va el insobornable', pero la verdad que no estoy seguro si se dirigió a mi o a Burru, que venía de Francia con otro conflicto”.

Por otra parte, lamentó que "el día que Maradona volvió a Argentina para jugar en Newell's y enfrentó a Independiente, yo estaba lesionado y no jugué”.

Luli finalizó diciendo que “lo respeté mucho como el fenomenal jugador que fue, aunque en lo personal no quedé muy bien con esa discusión”.