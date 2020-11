El entrerriano Leonardo Morales, jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, se mostró "shockeado" tras la repentina muerte de su entrenador, Diego Armando Maradona, y recordó sus consejos en la cancha y las anécdotas de vestuarios. El máximo ídolo del fútbol argentino falleció este miércoles a causa de un paro cardiorrespiratorio en su casa del barrio San Andrés, cercano a Nordelta, en el norte del conurbano bonaerense.

"Algunos de los compañeros hicimos videollamadas con él y se lo veía mejor, mejorado en su aspecto, por eso nos shokeó la noticia", reveló el oriundo de Villa Urquiza. "A los entrenamientos vino una sola vez a saludarnos y después estuvo presente en el amistoso con San Lorenzo, cuando pasó lo de Contín que dio positivo, pero la preocupación de todos comenzó cuando lo vimos realmente mal tras el encuentro con Patronato", recordó el defensor del Lobo platense.

Morales recordó la última conversación que mantuvo con "El Diez". "Fue cuando me decía que me quede tranquilo, porque a las posibilidades las iba a tener y en la Copa Argentina me tocó jugar. Ahí se me acercó y me dijo: `Viste que te había prometido que ibas a jugar´. Esos son pequeños detalles que quedan grabados como algunos recordatorios de cadenitas que nos ha regalado".

"Unas de las veces que él llegó al vestuario, llevaron televisores para sortear en el grupo y después, en otro partido, llevó cadenitas para cada uno", comentó al rememorar su llegada a Gimnasia: "Fue increíble para todos, cuando lo vimos por primera vez, hubo compañeros que lloraron en el momento".

"En la cancha estaba solo con los jugadores, sin nadie que lo molestara. Él era feliz dentro de la cancha, donde hizo maravillas en su vida", valoró Morales al destacar las "indicaciones y consejos" del astro del fútbol argentino.

Finalmente, el entrerriano, de 29 años, reconoció: "Ni soñándolo hubiera imaginado estar en la fiesta de su presentación" y destacó el consuelo que le brindó un amigo: "El Diego se fue viendo esa pelota que sacaste".