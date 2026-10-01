Un artesano de Gualeguaychú hizo un mate exclusivo para Lionel Messi, que será entregado al capitán argentino durante su próximo partido de despedida de la Selección.

La pieza fue diseñada por Mariano Carboni, junto a un equipo de artesanos locales, y combina cuero crudo, soguería, alpaca, bronce y detalles bañados en oro y plata.

En diálogo con Canal 9 Litoral, Carboni mostró la obra terminada y destacó el trabajo colaborativo que demandó el regalo. “Este mate fue creado especialmente para vos. En cada una de sus partes participaron distintas manos artesanas, con el orgullo de crear una pieza única para alguien que dejó una huella imborrable en nuestro país”, leyó de la carta que acompañará el obsequio.

Carboni explicó que se trata de un mate modelo torpedo, forrado en cuero crudo y con costura de soguería en la base. “Creo que es el más exclusivo que hemos hecho en toda nuestra carrera de hijos de artesanos”, aseguró.

La pieza cuenta con una virola de alpaca y apliques de bronce finamente trabajados, con baño de oro y plata. Entre los detalles más sobresalientes aparecen la Copa América, el escudo de la AFA y la Copa del Mundo, símbolos de los principales logros de Messi con la camiseta albiceleste.

El mate incluye además la leyenda “Gracias capitán” y viene acompañado por una bombilla con el número 10, también bañada en plata y oro. “Todo lo que son los dijes están hechos y cincelados a mano por orfebres de acá de Gualeguaychú”, detalló Carboni, con orgullo por el sello local del trabajo.

Una pieza hecha a contrarreloj en Gualeguaychú

El proceso creativo y de armado fue a contrarreloj, pero cuidado al detalle. “Nos costó armar el diseño, tuvimos como tres o cuatro días solamente para el diseño del mate, que lo armamos junto a los chicos de Kima, quienes tienen el nexo con la AFA. La verdad es que yo estoy recontento de cómo quedó, quedó bárbaro”, afirmó el artesano.

El regalo emprenderá viaje desde Gualeguaychú para ser entregado formalmente a Messi el próximo martes, en el evento previsto para su despedida. Sobre el futuro de este diseño, Carboni anticipó que por ahora se trata de una pieza única, aunque planea hacer una réplica idéntica para conservarla.

“Por ahora hicimos este solo por el tiempo, pero la idea es hacer una copia igual idéntica para quedarme yo”, expresó.

La historia de Carboni y su taller también refleja una marca de resiliencia. Luego de haber sufrido un robo en sus instalaciones años atrás, volvió a ser elegido para fabricar mates vinculados al equipo campeón del mundo y ahora realizó una pieza destinada al mejor jugador del planeta.