Gerardo, vecino de Federación, vivió un momento que guardará para siempre: ver por primera vez un partido de Boca en La Bombonera, nada menos que en el clásico contra Racing.

Su hijo Sebastián, que suele viajar a la cancha “cuando se pueden conseguir entradas”, le cumplió el deseo como regalo de cumpleaños Nº 81. “Él ya conocía la cancha, pero nunca había visto un partido. Para el 4 de agosto, que fue su cumpleaños, le dimos la sorpresa y el sábado 9 viajamos a Buenos Aires”, contó emocionado a Elonce.

El viaje lo hicieron en una trafic junto a siete amigos más de Federación. Llegaron temprano al estadio y, entre la emoción y los abrazos, un fotógrafo oficial de Boca les tomó una foto que inmortalizó el momento.

En uno de los videos se aprecia el ingreso del entrerriano junto a su nieto, mostrando su alegría de lo que estaba a punto de vivir. En otra filmación, su hijo grabó a su padre ya instalado en la tribuna, a la espera del cotejo. "Cuiden a su papá, quiéranlo y si pueden cumplirle los sueños en vida, mejor", expresó Sebastián con emoción.

La imagen, captada en las tribunas, muestra a Gerardo sonriente, disfrutando de cada instante. El encuentro terminó 1-1 y su regresó a Federación fue con recuerdos imborrables, acompañado de fotos y videos de un día que esperó más de ocho décadas.

La historia detrás de la foto

“Siguen apareciendo historias mágicas en la Bombonera, otra vez la fotografía me sorprende y me emociona. Como siempre subo muchas fotos de los hinchas, pero esta fue una de las que primero elegí del partido contra Racing, no sé, me transmitía algo. Su semblante y su visible emoción hablaban, algo sentí, como me pasa otras veces. Gerardo es de Federación, Entre Ríos, y su hijo encontró la foto y me contó que pudo llevar por primera vez a su papá a un partido de Boca. En el video nos deja una reflexión final que vale la pena. Gracias bosteros, de verdad son lo máximo”, compartió el fotógrafo Andrés, quien retrató la escena.

Una imagen, un sueño cumplido y la confirmación de que, en el fútbol, los momentos más importantes no siempre se cuentan en goles.

(Fuente: información de Informe Ciudadano/El Once Digital)