El Registro Único de la Verdad (RUV) de Entre Ríos presentó su informe de gestión correspondiente al período enero-marzo de 2026, en el que da cuenta de avances en el resguardo documental, la participación en causas judiciales por delitos de lesa humanidad, investigaciones en curso y acciones pedagógicas e institucionales.

En materia archivística, el organismo profundiza el ordenamiento, inventario y digitalización de su acervo, con el objetivo de garantizar la preservación y el acceso a la información mediante soporte físico y digital. Parte del material relevado fue puesto a disposición de la Justicia Federal y será reincorporado al archivo una vez finalizadas las causas en trámite.

El archivo del RUV reúne diversos fondos documentales, entre ellos el Judicial, con causas emblemáticas; el de la Policía de Entre Ríos, con prontuarios, legajos e informes de inteligencia; y el del Servicio Penitenciario, con registros de detenidos políticos. También se integran fondos Nación, Hospitales, Cementerio, Prensa y Antropológico, que aportan información clave para la reconstrucción histórica y judicial.

Asimismo, el organismo avanza en la conformación del Fondo "Recursos Humanos", orientado a relevar cesantías y exoneraciones por razones políticas o gremiales durante la última dictadura. En este marco, se incorporaron más de 90 tomos de resoluciones, decretos y boletines oficiales, actualmente en proceso de análisis.

En el plano judicial, el RUV se presentó como "amicus curiae" en 26 causas en trámite en la jurisdicción federal de Paraná, y proyecta nuevas intervenciones en expedientes de Concepción del Uruguay, Concordia y Federación. Estas acciones se desarrollan en articulación con fiscales y magistrados, aportando información relevante para el avance de las investigaciones.

Entre las causas destacadas se encuentran investigaciones por delitos de lesa humanidad en Concordia y Federación, así como la causa conocida como "vuelos de la muerte", que indaga el destino de víctimas arrojadas al río Paraná. En este caso, el organismo evalúa acompañar el criterio de "declaración de verdad" ante la imposibilidad de localización de restos.

Por otra parte, el RUV avanza en una investigación sobre la presunta existencia de un centro clandestino de detención en inmediaciones de instalaciones del Ejército, cuyos datos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal. A la par, fortaleció su tarea pedagógica con nuevos contenidos en su sitio web y desarrolló acciones con instituciones y organizaciones, como la colaboración con la UTN Paraná y el préstamo de material para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.