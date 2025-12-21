Pity Álvarez salió a escena a las 21.25. Pasaron 9 años, 3212 días para ser exactos, desde la última vez que dio un concierto. El estadio Kempes, en Córdoba, una vez más fue testigo de un regreso que va más allá de la música (como sucedió en 2006 con CJS).

Autorizado por los jueces que intervienen en la causa por la muerte de Cristian Díaz, el concierto arrancó con un fragmento de “El Rey”. Antes, el músico entró con una correa en la mano, paseando a una exuberante mujer. Luego, sonó “Intoxicado” y “Nena, me gustas así”.

Con una big band más cercana al concepto de Intoxicados que a la crudeza de Viejas Locas, Pity apeló a los jugueteos con la desafinación, sello que lo acompaño durante toda su carrera. “Mi inteligencia intrapersonal”, “Homero” (dedicada a su padre), “Tirado en la Estación”, “No tengo ganas”, “Árbol de la vida”, “Me Gustas Mucho”, “Se fue al cielo” y “Volver a Casa” fueron algunos de los temas que completaron el primer bloque, previo a un intervalo de diez minutos.

Cristian Álvarez (la persona) recién apareció a la hora de show, después de interpretar “Fuiste lo mejor”. “Si dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza: ¿Qué me va a juzgar dios? A mi que soy otro dios. Solo el universo me puede juzgar”, dijo, y rompió en llanto.

“Una Vela” -junto a Felipe Barroso, que fuera su socio creativo y guitarrista en Intoxicados-, un homenaje a Blues Motel y “Caminando por las piedras” completaron el segundo bloque.

Para los que fueron adolescentes en los 90 y primeros 2000, Pity es una mezcla de poeta con cronista urbano. En sus versos refleja el barrio, la noche (y el día después), la precarización del trabajo, la falta de posibilidades, las crisis (existenciales y económicas) y el disfrute de la vida. Todo eso lo pudieron sentir también esta noche nuevas generaciones que jamás lo habían visto en vivo, ni habían sentido la adrenalina y la incertidumbre a la hora de saber qué hará en el escenario o qué dirá.

En el futuro inmediato de Cristian Álvarez no hay conciertos ni grabaciones. Como anticipó José Palazzo en la previa del show, el martes deberá presentarse ante la justicia. A largo plazo resta saber qué otros capítulos tendrá la historia de Pity. ¿El guión de su vida tendrá otro giro inesperado?