Argentina volverá a recibir a un Papa. La frase, que hasta hace poco parecía una deuda histórica imposible de saldar, se convertirá en una realidad cuando León XIV llegue este domingo para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11. Serán cuatro jornadas que pondrán al país en el centro de la atención internacional y que tendrán como escenarios las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, tres lugares que condensan distintas dimensiones de la historia, la fe y la identidad nacional.

La última vez que un pontífice pisó nuestro suelo fue en abril de 1987. Juan Pablo II llegó entonces en una visita pastoral que incluyó diez ciudades y una multitudinaria celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Desde aquel momento, la relación entre el país y los sucesivos pontificados quedó marcada por una ausencia que adquirió un significado especial cuando, en marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia. Durante los doce años de su pontificado, el hombre que había nacido en Buenos Aires, que había recorrido sus barrios y que había construido su trayectoria religiosa en la Iglesia porteña, no volvió a visitar el país. Su muerte, el 21 de abril de 2025, cerró definitivamente esa posibilidad.

La visita de León XIV, además, no será un acontecimiento exclusivamente religioso. La presencia de Javier Milei, el despliegue de seguridad, las movilizaciones previstas, los encuentros con las autoridades y las actividades tendrán repercusiones institucionales, sociales y políticas.

El itinerario: cuatro días entre Buenos Aires, Córdoba y Luján

La agenda papal tendrá una intensa actividad. El domingo 8, León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30 horas, procedente de Montevideo, donde se desarrollará la ceremonia de bienvenida, para luego participar de un homenaje en la Plaza San Martín y una ceremonia en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei. El encuentro entre ambos tendrá un significado institucional y político. Será la primera reunión oficial entre el pontífice y el Presidente en territorio nacional, luego de una relación que estuvo atravesada por declaraciones públicas y diferencias de interpretación sobre el legado de Francisco.

El lunes 9 será una de las jornadas centrales. Por la mañana, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. El gesto tendrá una dimensión pastoral vinculada con la atención de los sectores más vulnerables, una de las líneas históricas de la acción social de la Iglesia.

Luego, celebrará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, prevista para las 11.30 horas. Será uno de los principales acontecimientos religiosos de la visita y convocará a fieles de distintos puntos del país.

Por la tarde, participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. Allí se espera la presencia de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales.

La jornada continuará con una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Más tarde, León XIV participará de una celebración de vísperas junto al episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, antes de compartir una cena con los obispos.

El martes 10, el pontífice viajará a Córdoba. La misa prevista en la explanada de la Escuela de Aviación Militar será uno de los momentos centrales de la visita a la provincia. Luego mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La elección de Córdoba como escala de la visita no es un detalle menor. La provincia constituye uno de los principales centros religiosos, educativos y culturales del país, con una tradición católica que se expresa tanto en sus instituciones como en su vida comunitaria.

De regreso a la capital, León XIV participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. La convocatoria tendrá un lugar especial dentro de la agenda, en un contexto en el que la Iglesia busca fortalecer su vínculo con las nuevas generaciones, atravesadas por cambios culturales, nuevas formas de socialización y una relación diferente con las instituciones religiosas.

El miércoles 11 será su último día en el país. Por la mañana, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, y luego celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación católica de la Argentina.

La visita finalizará con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. A las 14 horas, León XIV partirá hacia Lima, donde continuará su gira apostólica.

León XIV: un pontífice que llega con una historia propia

Robert Francis Prevost fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, luego de la muerte de Francisco. Adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer pontífice estadounidense, aunque su trayectoria pastoral estuvo profundamente vinculada con América Latina.

Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. Ingresó en la Orden de San Agustín y desarrolló buena parte de su vida religiosa en Perú, donde trabajó como misionero, formador y obispo. Esa experiencia le permitió conocer de cerca la realidad social y cultural latinoamericana, así como los desafíos de una Iglesia que convive con la pobreza, la desigualdad y las transformaciones de la vida contemporánea.

Antes de su elección, ocupó distintos cargos dentro de la Iglesia y fue prefecto del Dicasterio para los Obispos, organismo encargado de colaborar en la selección de obispos de distintas partes del mundo. Su trayectoria combina una formación institucional en la Iglesia universal con una experiencia pastoral concreta en Latinoamérica.

La elección de su nombre, León XIV, fue interpretada como una referencia a León XIII, el pontífice que impulsó la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum novarum, publicada en 1891. Ese documento abordó las condiciones de los trabajadores y las transformaciones económicas derivadas de la industrialización, y se convirtió en un texto fundamental para el pensamiento social católico.

En su primer año como Papa, tuvo que construir una identidad propia después de un pontificado que dejó una huella profunda. Francisco había generado una enorme atención internacional por su estilo, su lenguaje y su capacidad para instalar debates.