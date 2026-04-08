La Renga, una de las grandes bandas del rock nacional, vuelve a Gualeguaychú para dar un show épico. Hace ya una década, en diciembre de 2015, el trío compuesto por Gustavo "Chizzo" Nápoli (voz y guitarra), Gabriel "Tete" Iglesias (bajo) y Jorge "Tanque" Iglesias (batería) tuvo su primera presentación en la ciudad e hizo vibrar a más de 40 mil personas en el Corsódromo.

En esta oportunidad, el recital será en el nuevo Espacio Astra (Boulevard de León y San Juan), el sábado 2 de mayo a las 20 horas. Las entradas tienen un valor de $80.000 y se encuentran disponibles en www.arteinfernal.com y en los siguientes puntos de venta habilitados:



- CABA - Arte Infernal - Punta Arenas 1864

- Gualeguaychú - Perfumería Alexis - 25 de mayo 930

- Paraná - Terco Tour - Av. Almafuerte 774

- Don Torcuato - El Sabbath

- Rosario - La Daga

- Córdoba - Edén



Desde la organización del evento indicaron que “todas las entradas de este show son físicas: pueden retirarse por un punto de retiro, solicitar envío a domicilio o retirar el día del show por la boletería del estadio”. “Retira el titular de la tarjeta con DNI y tarjeta para compras con tarjeta o titular de la cuenta de Arte Infernal o cuenta Mercadopago para compras con Mercadopago”, especificaron.

Por otra parte, recordaron que “la venta de entradas de este show cuenta con Verificación de Compra para la ventas con tarjetas de débito y crédito”. De esta manera, para poder retirar o recibir por correo las entradas se debe antes verificar la identidad del titular de la tarjeta ingresando el código de 6 dígitos que se encuentra en la App donde se visualizan los consumos de la tarjeta, un código que puede tardar hasta 72hs hábiles en aparecer.