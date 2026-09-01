El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que no descarta revisar la postura de su país respecto de las Islas Malvinas y la respuesta británica no demoró en llegar. “La soberanía reside en el Reino Unido”, manifestó el portavoz del primer ministro Andy Burnham. El último lunes, el jefe de Estado norteamericano había señalado: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

Desde Downing Street insistieron en que los isleños expresaron reiteradamente su deseo de seguir siendo británicos y que su compromiso con ellos era inquebrantable.

Puede interesarte

Que Trump haya deslizado la chance de que Estados Unidos revea su histórica postura de neutralidad con respecto a la discusión sobre la soberanía del archipiélago va en sintonía con una información publicada días antes en The Telegraph que afirmaba que el gobierno del país norteamericano podía tomar esa determinación para instar al Partido Laborista a aumentar el gasto en defensa.

El primer ministro británico, Andy Burnham



Consultado este martes sobre el tema, el portavoz del primer ministro dejó clara la postura de su gobierno: “Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”.

“Los isleños han expresado su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable. Su derecho a la autodeterminación es primordial”, completó.

Donald Trump dijo que Estados Unidos podría cambiar su postura de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas (Foto de archivo: AP/Alex Brandon)

En ese sentido, ratificó que la postura del Reino Unido respecto de las Islas Malvinas es “de larga data e inquebrantable”, cortando así de cuajo cualquier esperanza de acercamiento.

“La soberanía reside en el Reino Unido, y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial. La posición del Reino Unido es clara. Los isleños han expresado reiteradamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar”, reiteró el funcionario.

Este lunes, Trump, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, manifestó: “Siempre reviso todas las posturas. Esta es solo una de muchas”.

Fuente: Infobae