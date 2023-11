Ivana es madre y está instalada en el compartimiento número 7 del centro de evacuados que funciona en los Galpones del Puerto.

En diálogo con Ahora ElDía, contó que es la primera vez desde que vive en el Camino de la Costa que debe ser evacuada. Sin embargo, su niñez y adolescencia la pasó en el Barrio Munilla, una zona inundable también.

“Me levante hoy y no tenía el agua tan cerca y al poco tiempo ya me rodeo. A las 11 de la mañana tenía el agua ya casi entrando en mi casa, tuve que salir en carro hasta la rotonda. En mi familia somos 7, mi marido, mis 5 hijos y yo”, relató Ivana mientras comparte mates con una de sus hermanas que vino a apoyarla en este momento.

“Ella está embarazada y hay que ayudarla”, mencionó mientras vertía el agua en el interior del mate.

No es la primera vez que Ivana debe ser evacuada, ya que cuando vivía en el Barrio Munilla le tocó vivir esta experiencia: “Cada vez que había inundación nos afectaba”, comentó.

Sobre la evacuación, dijo que su casa está ubicada “bien al fondo del Camino de la Costa y no pude sacar los muebles ni nada, me vine con el colchón, unas frazadas y algo de ropa para los nenes. Quedó mi marido allá, no quiso venir, quedó levantando las cosas. Esto va a arruinar lo que tengo en la casa: la heladera, los muebles, los roperos de los nenes. Los chicos hace más de una semana que no pueden ir al colegio por el tema del agua, es muy difícil salir de allá del fondo. Mañana sí van a poder ir porque estamos de este lado de la ciudad”.

Alguno de los niños se encuentran acostados, otros corren a lo largo del galpón y desde Desarrollo Social tienen previsto traer juegos para mantenerlos entretenidos, es una situación angustiante.

“Ellos están acostumbrados a estar en casa, están alterados e inquietos, y no me han dicho hasta cuándo nos vamos a quedar”, señaló Ivana.

En el compartimiento número 6 hay otra familia: “Somos mi pareja y yo. A mí me entró el agua a mi casa. Ayer a la noche estaba todo bien, pero hoy (lunes) me levanté y tenía el agua adentro. Saque lo que más podía como el colchón, un par de cobijas, la tele y nada más. La cocina, la garrafa, y la heladera me quedaron allá. Es la primera vez que me pasa esto y es horrible”, expresó Tiara.

Al igual que la familia lindera no sabe cuándo volverá a su casa y cuenta que esta situación la afecta a ella y a su marido que trabaja de realizar changas con el carro.

Protocolo activado

En las instalaciones de los Galpones del Puerto se encuentran trabajando diferentes áreas de la Municipalidad como Desarrollo Social, Ambiente y Salud. De hecho, al ingresar sobre la derecha se encuentra instalada una carpa sanitaria para brindar la ayuda sanitaria, y hacia la izquierda está dispuesta una mesa larga con vasos, platos, agua mineral, papel higiénico, servilletas de papel, entre varios insumos básicos de asistencia.

Según informa el personal, se brindan las cuatro comidas del día a cargo de las cocineras de jardines de infante municipal.

Por su parte, Cristian Magne, responsable de Defensa Civil, explicó que “estamos atentos a los vecinos de la zona del Munilla que en 4,10 o 4.15 metros empozamos a tener gente para evacuar. También tenemos en cuenta el tema de la zona de la Rivera, pero ahí la cuota de evacuación es más alta. Prevemos que no vamos a tener más de 4,20 y eso depende de las condiciones climatológicas que vayamos a tener”.

En tanto, tres cuadrillas son las avocadas al monitoreo de las diferentes zonas afectadas. Por otra parte, Magne aclaró que dentro de los protocolos activados y de la fase preventiva se prevé la asistencia para los evacuados.

“Todo el tema de frazadas, colchones y ropa la tenemos cubierta, esos flyers que circulan no son pedidos oficiales, son gente que se convoca para pedir donaciones que por ahí generan algún tipo de estado de alerta que es innecesario. Desde ya, si en algún momento se toma la decisión de pedir donaciones vamos a pedirlo por los canales oficiales y comunicarlo a todos los medios de comunicación”.