El Registro Nacional de las Personas se encuentra en Pueblo Belgrano. Su titular, Joaquín Etcheverry, eplicó sobre su funcionamiento y costes de sus diferentes trámites.

Etcheverry expresó que “atendemos de lunes a viernes de 8 a 14 y realizamos todo tipo de trámites relacionados con los documentos de identidad. El DNI del nacimiento es sin costo, mientras que las actualizaciones de 8 y 14 años, lo mismo que los cambios de domicilio, tienen un costo de 7.500 pesos en el trámite normal, con una demora de cuatro semanas, mientras que el trámite express cuesta 18.500 pesos y la entrega demora una semana”.

Asimismo, el funcionario explicó que “el trámite del pasaporte, en el trámite normal tiene un costo de 70 mil pesos y su entrega se da entre cuatro y cinco semanas, mientras que el trámite de Pasaporte Express cuesta 150 mil pasos y su entrega es en una semana”.

Además, Etcheverry explicó que “todos los pagos se realizan en la oficina, pudiendo abonarse por QR a través de aplicaciones, con tarjeta de débito y tarjera de crédito, no pudiendo ser abonados en efectivo, dado que el personal de la Oficina de Renaper no está autorizada a manejar dinero en efectivo”.

Por cualquier consulta sobre trámites, los interesados pueden comunicarse al 03446-499150