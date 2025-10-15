REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
El Renaper presente en Pueblo Belgrano: Qué trámites se pueden realizar en sus oficinas
Joaquín Etcheverry, titular de las oficinas del Registro Nacional de las Personas en Pueblo Belgrano, dio detalles de los trámites que se realizan en las mismas.
El Registro Nacional de las Personas se encuentra en Pueblo Belgrano. Su titular, Joaquín Etcheverry, eplicó sobre su funcionamiento y costes de sus diferentes trámites.
Etcheverry expresó que “atendemos de lunes a viernes de 8 a 14 y realizamos todo tipo de trámites relacionados con los documentos de identidad. El DNI del nacimiento es sin costo, mientras que las actualizaciones de 8 y 14 años, lo mismo que los cambios de domicilio, tienen un costo de 7.500 pesos en el trámite normal, con una demora de cuatro semanas, mientras que el trámite express cuesta 18.500 pesos y la entrega demora una semana”.
Asimismo, el funcionario explicó que “el trámite del pasaporte, en el trámite normal tiene un costo de 70 mil pesos y su entrega se da entre cuatro y cinco semanas, mientras que el trámite de Pasaporte Express cuesta 150 mil pasos y su entrega es en una semana”.
Además, Etcheverry explicó que “todos los pagos se realizan en la oficina, pudiendo abonarse por QR a través de aplicaciones, con tarjeta de débito y tarjera de crédito, no pudiendo ser abonados en efectivo, dado que el personal de la Oficina de Renaper no está autorizada a manejar dinero en efectivo”.
Por cualquier consulta sobre trámites, los interesados pueden comunicarse al 03446-499150