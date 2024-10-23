Juan Ignacio Olano, responsable de la Desarrollo Humano, estuvo en Ahora Cero Radio y contó los trabajos que llevan desde el Área. Entre las labores destacadas, Olano adelantó que recuperaron un espacio físico para que las personas en situación de calle pernocten en un lugar seguro.

“Hace 15 días estuve en una audiencia con un Juez de Familia local y articulamos con salud la ayuda que le vamos a dar a las personas en situación de calle. Nunca hubo este tipo de dispositivos donde las personas puedan pernoctar”, manifestó Olano.

Además, el secretario de Desarrollo Humano aclaró que llevan a cabo una identificación de las personas en esta situación que son locales y quienes vienen de otro lado, para direccionar la asistencia a los gualeguaychuenses.

Nota en desarrollo…